Μήπως να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο;

Το καλοκαίρι πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, φέρνει μαζί του αυτήν την ανεξήγητη διάθεση για αλλαγή. Πρώτο «θύμα» της ανάγκης μας για extreme makeover; Τα μαλλιά μας. Αν θέλεις πραγματικά να ανανεώσεις την εμφάνισή σου, ένα τριμάρισμα δεν αρκεί. Πρέπει να τολμήσεις κάτι πιο δραστικό, όπως μια αλλαγή στο χρώμα -κι αν υπάρχει μία απόχρωση που ήδη ξεχωρίζει και υπόσχεται να κυριαρχήσει φέτος, αυτή είναι το hot honey blonde.

Hot Honey: Το it ξανθό χρώμα μαλλιών για το καλοκαίρι 2026

Τι ακριβώς είναι το hot honey blonde; Πρόκειται για ένα ζεστό, λαμπερό ξανθό που μοιάζει σαν να το έχει «αγγίξει» ο ήλιος.Σε αντίθεση με τα ψυχρά, σχεδόν παγωμένα ξανθά των προηγούμενων σεζόν, το hot honey blonde αγκαλιάζει τη ζεστασιά. Συνδυάζει χρυσαφένιες αποχρώσεις με διακριτικούς κοκκινωπούς και καραμελένιους τόνους, χωρίς να φτάνει ποτέ στο copper ή το strawberry blonde. Το αποτέλεσμα; Ένα χρώμα πιο φυσικό, πιο φωτεινό και -κυρίως- πιο ζωντανό, που δίνει βάθος και κίνηση στα μαλλιά.

Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότερες celebrities εγκαταλείπουν τα icy blondes για πιο «ηλιόλουστες» αποχρώσεις. Ακόμα και τα πιο εμβληματικά platinum blonde looks επαναπροσδιορίζονται μέσα από αυτή τη ζεστή, πολυδιάστατη εκδοχή του ξανθού, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη δεν χρειάζεται να είναι ψυχρή για να είναι εντυπωσιακή. Δεν μας πιστεύεις; Απλά ρίξε μια ματιά στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις των Gigi Hadid, Paris Hilton και Miley Cyrus, που υιοθέτησαν το trend.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εν λόγω τάσης είναι η ευελιξία της. Ταιριάζει σχεδόν σε κάθε βάση μαλλιών, αλλά δείχνει ιδιαίτερα πλούσια σε πιο σκούρες, φυσικές αποχρώσεις, όπου οι ζεστοί τόνοι αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο. Παράλληλα, το αποτέλεσμα «μεγαλώνει» όμορφα, χωρίς έντονες αντιθέσεις στη ρίζα, κάνοντάς το πιο εύκολο στη συντήρηση.

Όπως συμβαίνει με κάθε ξανθή απόχρωση, έτσι κι εδώ το κλειδί είναι η σωστή φροντίδα έτσι ώστε το χρώμα να δείχνει λαμπερό για όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποίησε μοβ σαμπουάν και conditioners έτσι ώστε να εξουδετερώσεις τους κίτρινους τόνους κι έπειτα επένδυσε σε μάσκες ενυδάτωσης και θρεπτικά έλαια για να βοηθήσεις τα μαλλιά σου να διατηρηθούν λεία, απαλά και υγιή. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, μπορείς να κάνεις κάποια θεραπεία gloss στο κομμωτήριο και φυσικά μην ξεχνάς να εφαρμόζεις σε καθημερινή βάση ένα αντηλιακό μαλλιών, έτσι ώστε να διατηρηθεί το χρώμα λαμπερό όλο το καλοκαίρι.