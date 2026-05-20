Μήπως ήρθε η ώρα να βάλεις τέλος σε αυτήν την κακή συνήθεια;

Συχνά ξεκινά σαν μια αθώα κίνηση σε στιγμές άγχους ή βαρεμάρας και καταλήγει να γίνεται αυτόματη αντίδραση, κάτι που κάνεις χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Και κάπως έτσι... αθώα, ξυπνάς μια μέρα και συνειδητοποιείς ότι τα νύχια σου είναι καταφαγωμένα και η αυτοπεποίθησή σου στα τάρταρα. Μπορεί να μοιάζει ακατόρθωτο, αλλά μπορείς να σταματήσεις να τρως τα νύχια σου. Όχι από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με συνειδητή προσπάθεια και τα σωστά βήματα.

Πώς να σταματήσω να τρώω τα νύχια μου;

Κατανόησε το «γιατί»

Πριν προσπαθήσεις να σταματήσεις να τρως τα νύχια σου, χρειάζεται να καταλάβεις πότε και γιατί το κάνεις. Είναι όταν αγχώνεσαι; Όταν βαριέσαι; Όταν σκέφτεσαι κάτι έντονα; Η αναγνώριση των «trigger» είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Αν ξέρεις πότε εμφανίζεται η συνήθεια, μπορείς να προετοιμαστείς καλύτερα για να την αντιμετωπίσεις.

Κράτα τα χέρια σου απασχολημένα

Το δάγκωμα των νυχιών είναι μια κινητική συνήθεια. Αντικατέστησέ τη λοιπόν με κάτι άλλο: ένα finger widget, ένα μπαλάκι αντι-στρες μπαλάκι ή ακόμα κι ένα στιλό. Όταν τα χέρια σου είναι απασχολημένα, μπορεί να μειωθεί η αναγκή σου να φας τα νύχια σου.

Φρόντισε τα νύχια σου

Όσο πιο περιποιημένα είναι τα νύχια σου, τόσο λιγότερο θα θέλεις να τα καταστρέψεις. Ένα απλό μανικιούρ ή ακόμα καλύτερα ένα ακριβό russian manicure μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αν βλέπεις ότι δείχνουν όμορφα, θα έχεις μεγαλύτερο κίνητρο να τα διατηρήσεις έτσι.

Δώσε στα νύχια σου πικρή γεύση

Το ήξερες ότι υπάρχουν ειδικά βερνίκια με πικρή γεύση ακριβώς για όσους τρώνε τα νύχια τους; Δεν είναι επικίνδυνα, αλλά κάνουν την εμπειρία του δαγκώματος δυσάρεστη με αποτέλεσμα να σε βοηθούν να «εκπαιδεύσεις» τον εαυτό σου να αποφεύγει τη συνήθεια.

Διαχειρίσου το άγχος σου

Για πολλούς, το δάγκωμα των νυχιών είναι τρόπος εκτόνωσης άγχους. Αν βρεις άλλους τρόπους να χαλαρώνεις, ίσως μειωθεί η ανάγκη για αυτή τη συνήθεια. Δοκίμασε να πας μια βόλτα στη γειτονιά σου, να κάνεις γιόγκα, να ακούσεις μουσική ή -ακόμα καλύτερα- ξεκίνα ψυχανάλυση ώστε να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα συναισθήματά σου.