H Τζέσικα Τσαστέιν υιοθέτησε το κούρεμα που λίγες γυναίκες θα τολμούσαν

Το πιο κοντό cut που έχει τολμήσει ποτέ

Για δύο πράγματα είναι γνωστή η Τζέσικα Τσαστέιν: για το ταλέντο της στην υποκριτική και τα ginger Hollywood waves της. Κι όμως η ηθοποιός αποφάσισε να απαρνηθεί το δεύτερο, υιοθετώντας ένα πολύ κοντό κούρεμα.

Ανεβάζοντας ένα νέο βίντεο στο προφίλ της στο Instagram, η Τζέσικα Τσαστέιν αποκάλυψε πως απαρνήθηκε τα χαρακτηριστικά, μακριά μαλλιά της για να υιοθετήσει ένα κοντό, αυστηρό καρέ. Το νέο cut της, δια χειρός του celebrity hairstylist Renato Campora, φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού, ένα μήκος που αναδεικνύει τον λαιμό και τονίζει το περίγραμμα του προσώπου. Το κούρεμα χαρακτηρίζεται επίσης από χωρίστρα στο πλάι, η οποία χαρίζει μια ανεπιτήδευτη κίνηση στα μαλλιά, αλλά και ένα glossy, polished φινίρισμα που κάνει το τελικό look να δείχνει κομψό και πολυτελές.

Η πρώτη εμφάνιση της ηθοποιού με το ολοκαίνουριο haircut της, έγινε στην τελετή του Breakthrough Prize Ceremony στη Santa Monica, όπου και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα strapless φόρεμα σε ζεστή χρυσαφένια απόχρωση, με διακριτικά μοτίβα και κρόσια στο κάτω μέρος.

Η Τζέσικα Τσαστέιν δεν είναι όμως η μόνη ηθοποιός που έχει υιοθετήσει κάποιο κοντό κούρεμα τελευταία. Το ίδιο έκανε και η Μάργκο Ρόμπι, η οποία εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα αυστηρό french bob, αλλά και η Κέιτι Χόλμς, η οποία φωτογραφήθηκε πρόσφατα με το νέο lob της.

Το νέο hair look της: