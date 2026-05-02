Νύχια cat eye ροζ: 10 μανικιούρ που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω σου
Βίκυ Χριστοπούλου
2 Μαΐου 2026
Αν σκρολάρεις για λίγα λεπτά στα social media, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πέσεις πάνω σε ροζ cat eye nails. Είναι παντού, από το TikTok μέχρι το Instagram, αποδεικνύοντας πως αποτελούν μία από τις πιο hot τάσεις αυτήν τη στιγμή. Τι είναι όμως ακριβώς;
Πρόκειται για μια ειδική τεχνική nail art που χρησιμοποιεί μαγνητικά βερνίκια με μικροσκοπικά μεταλλικά σωματίδια. Με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, αυτά τα σωματίδια «μετακινούνται» και σχηματίζουν πάνω στα νύχια μια φωτεινή γραμμή ή ένα εφέ βάθους που θυμίζει το βλέμμα της γάτας, εξ ού και το όνομά της τάσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την κίνηση των χεριών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, σχεδόν τρισδιάστατο φινίρισμα, που άλλοτε θυμίζει γυαλί κι άλλοτε βελούδο.
Στη ροζ εκδοχή τους, το αποτέλεσμα γίνεται πιο ρομαντικό και θηλυκό, χωρίς να χάνει τη μοντέρνα του αισθητική. Aπό απαλά παστέλ μέχρι έντονα φούξια, ακολουθούν 10 cat eye μανικιούρ για να διαλέξεις:
Νύχια cat eye ροζ: 10 μανικιούρ για να εμπνευστείς
Hot Pink
Muted Pink
Rhinestones
Raspberry Pink
Baby Pink
Stars
Light Pink
French
Bow Details
Square
