Αν σκρολάρεις για λίγα λεπτά στα social media, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πέσεις πάνω σε ροζ cat eye nails. Είναι παντού, από το TikTok μέχρι το Instagram, αποδεικνύοντας πως αποτελούν μία από τις πιο hot τάσεις αυτήν τη στιγμή. Τι είναι όμως ακριβώς;

Πρόκειται για μια ειδική τεχνική nail art που χρησιμοποιεί μαγνητικά βερνίκια με μικροσκοπικά μεταλλικά σωματίδια. Με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, αυτά τα σωματίδια «μετακινούνται» και σχηματίζουν πάνω στα νύχια μια φωτεινή γραμμή ή ένα εφέ βάθους που θυμίζει το βλέμμα της γάτας, εξ ού και το όνομά της τάσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την κίνηση των χεριών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, σχεδόν τρισδιάστατο φινίρισμα, που άλλοτε θυμίζει γυαλί κι άλλοτε βελούδο.

Στη ροζ εκδοχή τους, το αποτέλεσμα γίνεται πιο ρομαντικό και θηλυκό, χωρίς να χάνει τη μοντέρνα του αισθητική. Aπό απαλά παστέλ μέχρι έντονα φούξια, ακολουθούν 10 cat eye μανικιούρ για να διαλέξεις:

Νύχια cat eye ροζ: 10 μανικιούρ για να εμπνευστείς

Hot Pink

Muted Pink

Rhinestones

Raspberry Pink

Baby Pink

Stars

Light Pink

French

Bow Details

Square