Θέλεις να καμουφλάρεις τα πρώτα σημάδια του χρόνου στα μαλλιά σου, αλλά δεν θέλεις τη δέσμευση της βαφής; Τότε δεν έχεις παρά να κάνεις ανταύγειες για κάλυψη λευκών. Κομψές, natural looking και -το κυριότερο- low maintenance οι ανταύγειες αυτές αποτελούν το μυστικό για μια πιο νεανική εμφάνιση μετά τα 40 και τα 50.

Οι καλύτερες ανταύγειες για κάλυψη λευκών

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Οι ανταύγειες για κάλυψη λευκών δεν σημαίνουν πλήρη εξάλειψη, αλλά οπτική εξισορρόπηση. Με το να «σπάει» η μονόχρωμη βάση με πιο ανοιχτές ή θερμές αποχρώσεις, τα λευκά δεν ξεχωρίζουν έντονα. Αντίθετα, ενσωματώνονται στο σύνολο, σαν να είναι μέρος ενός πολυδιάστατου χρώματος. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά που δείχνουν πιο φωτεινά, πιο νεανικά και πολύ πιο φυσικά.

Το balayage είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, καθώς δημιουργεί ένα soft, «σβησμένο» αποτέλεσμα χωρίς έντονες ρίζες. Από την άλλη, τα babylights, δηλαδή οι πολύ λεπτές, διακριτικές ανταύγειες, είναι ιδανικά αν θέλεις κάτι σχεδόν αόρατο που όμως κάνει όλη τη διαφορά. Σε περιπτώσεις όπου τα λευκά είναι πιο συγκεντρωμένα, ειδικά γύρω από το πρόσωπο, οι face-framing ανταύγειες μπορούν να λειτουργήσουν στρατηγικά, φωτίζοντας την επιδερμίδα και αποσπώντας την προσοχή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα; Η συντήρηση. Σε αντίθεση με τη βαφή που απαιτεί συχνό ρετούς στη ρίζα, οι ανταύγειες «μεγαλώνουν» πιο ομαλά, πράγμα που σημαίνει λιγότερες επισκέψεις στο κομμωτήριο και ένα αποτέλεσμα που παραμένει κομψό ακόμα και εβδομάδες μετά.

Οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις

Οι ζεστοί τόνοι της καραμέλας και του μελιού αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τις καστανές, ενώ οι platinum blonde ανταύγειες είναι η καλύτερη επιλογή για τις ξανθές, αφού «μαλακώνουν» την αντίθεση με τα λευκά, κάνοντάς τα μέρος του συνολικού hair look. Φυσικά εδώ, είναι απαραίτητη η καθοδήγηση ενός έμπειρου colorist, ο οποίος θα μπορέσει να προσαρμόσει την παλέτα στον τόνο της επιδερμίδας σου και στην πυκνότητα των λευκών.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές celebrities έχουν υιοθετήσει αυτή την τεχνική. Η Sarah Jessica Parker είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχοντας αγκαλιάσει τα λευκά της με διακριτικές, ξανθές ανταύγειες που δείχνουν απόλυτα φυσικές. Η Jennifer Aniston παραμένει πιστή σε ένα signature mix από highlights που χαρίζει φως και καλύπτει έξυπνα τα πρώτα λευκά, ενώ η Gisele Bündchen αποδεικνύει πόσο ανεπιτήδευτα κομψό μπορεί να δείχνει ένα πολυδιάστατο χρώμα μετά τα 45. Μήπως έχει έρθει η ώρα να κάνεις κι εσύ ανταύγειες;