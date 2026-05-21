Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας, που καταλαβαίνει ότι σημασία δεν έχει πόσο κοστίζουν τα παπούτσια της, αλλά αν τα φορά με τρόπο που τα κάνει να δείχνουν ακριβά. Όσο και να κοστίζουν τα mules και τα πέδιλά σου, αν οι φτέρνες σου δεν είναι καλά φροντισμένες και τα νύχια σου περιποιημένα, η εμφάνισή σου δεν θα είναι ποτέ κομψή. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι πιο stylish γυναίκες άνω των 50 κι έτσι κλείνουν κάθε μήνα ραντεβού για πεντικιούρ, ενώ οι επιλογές τους στα χρώματα είναι πιο συνειδητές, λιγότερο παρορμητικές, και υπηρετούν έναν στόχο: τη διαχρονική κομψότητα.

Το κόκκινο παραμένει αξεπέραστο σύμβολο θηλυκότητας και δυναμισμού, ενώ το ροζ -από τις milky μέχρι τις baby εκδοχές του- χαρίζει φρεσκάδα και μια διακριτική παιχνιδιάρικη διάθεση. Τα nude αποτελούν σταθερά αγαπημένη τους επιλογή, προσφέροντας καθαρότητα και κομψότητα, ενώ το καφέ, σε ζεστές γήινες αποχρώσεις, προσθέτει βάθος και μια αίσθηση πολυτέλειας σε κάθε look. Παράλληλα, το μαύρο και το μπορντό έρχονται να ολοκληρώσουν αυτή την παλέτα με ένταση και χαρακτήρα. Το μαύρο, τολμηρό και σύγχρονο, αποπνέει αυτοπεποίθηση και minimal αισθητική, ενώ το μπορντό ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τον διακριτικό αισθησιασμό.

Δες παρακάτω μερικά από τα αγαπημένα πεντικιούρ των πιο κομψών γυναίκων άνω των 50 και πάρε ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Πεντικιούρ μετά τα 50: Τα χρώματα που επιλέγουν οι πιο stylish γυναίκες

Red

Pink

Milky White

Black Cherry

Brown

Taupe

Nude

Black

Dark Red