Νύχια με λουλούδια 3D: 10 μανικιούρ που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω σου

Τα πιο ανοιξιάτικα μανικιούρ που μπορείς να υιοθετήσεις

Τα νύχια με λουλούδια 3D είναι η πιο ρομαντική αλλά και fashion-forward τάση που βλέπουμε παντού φέτος το καλοκαίρι. Ξεφεύγοντας από το κλασικό nail art, τα ανάγλυφα λουλούδια μετατρέπουν το μανικιούρ σε ένα μικρό έργο τέχνης, προσθέτοντας υφή, διάσταση και μια ultra feminine αισθητική που τραβά αμέσως τα βλέμματα. Από μικροσκοπικές μαργαρίτες, μέχρι πιο εντυπωσιακά sculpted λουλούδια με glossy ή glazed φινίρισμα, η νέα εκδοχή των floral nails συνδυάζει ρομαντισμό και μοντέρνο glam με τον πιο κομψό τρόπο.

Οι milky βάσεις, τα sheer ροζ, τα pastel χρώματα αλλά και τα chrome details κάνουν το nail look ακόμα πιο σοφιστικέ, ενώ οι nude αποχρώσεις αφήνουν τα 3D σχέδια να ξεχωρίζουν. Παράλληλα, τα φλοράλ στοιχεία συνδυάζονται τέλεια με περλέ εφέ, shimmer λεπτομέρειες και glossy φινιρίσματα που δείχνουν απίστευτα chic κάτω από το καλοκαιρινό φως.

Το πιο ωραίο με τα νύχια με λουλούδια 3D είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε αισθητική. Μπορεί να είναι minimal και clean για ένα πιο elegant αποτέλεσμα ή πιο maximal και playful για όσες αγαπούν τα statement beauty looks. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύουν πως τα φλοράλ σχέδια δεν είναι σε καμία περίπτωση βαρετά:

Νύχια με λουλούδια 3D: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Jelly Flowers

Flowers & Sea Shells

Gold Accents

Light Pink

Simple White

Blue

Pink & Yellow

Yellow Polka Dots

Coquette

Ombre