Ό,τι πιο chic μπορείς να υιοθετήσεις τώρα

Υπάρχουν τάσεις στα νύχια που έρχονται και φεύγουν, και υπάρχουν και εκείνες που καταφέρνουν να γίνουν διαχρονικές. Τα όμπρε μπεζ νύχια ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Μίνιμαλ αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά, κομψά και απόλυτα ευέλικτα, ταιριάζουν σε κάθε ηλικία, στιλ και περίσταση.

Σε μια εποχή όπου η αισθητική στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη φυσικότητα και το quiet luxury, τα όμπρε μπεζ νύχια εκφράζουν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Δεν φωνάζουν για προσοχή, αλλά τραβούν τα βλέμματα με τον πιο διακριτικό τρόπο. Η απαλή μετάβαση των nude και μπεζ τόνων δημιουργεί ένα αποτέλεσμα καθαρό, σοφιστικέ και σύγχρονο, που αποπνέει φινέτσα και ηρεμία. Δείχνουν περιποιημένα, chic και φωτεινά, ενώ παράλληλα κάνουν τα δάχτυλα να φαίνονται πιο μακριά και λεπτά.

Αν θέλεις ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, προτίμησε αποχρώσεις κοντά στον τόνο της επιδερμίδας σου και μια πολύ απαλή μετάβαση χρώματος, ενώ για ένα πιο glamourous look, πρόσθεσε pearl effect, glossy φινίρισμα ή διακριτική λάμψη. Όσον αφορά το σχήμα τώρα, δοκίμασε αμυγδαλωτό ή οβάλ, που αναδεικνύουν τέλεια το όμπρε εφέ ή εναλλακτικά ένα πιο κοντό τετραγωνισμένο σχήμα που δείχνει πάντα μοντέρνο και κομψό.

Νύχια όμπρε μπεζ: 7 μανικιούρ για να διαλέξεις

