Τα μανικιούρ που θα πρωταγωνιστούν φέτος το καλοκαίρι

Η αλήθεια είναι ότι οι τάσεις στα νύχια αλλάζουν πιο γρήγορα κι από το feed μας. Υπάρχουν όμως κάποια μανικιούρ που βρίσκονται μόνιμα στο rotation των nail salons. Αυτή την περίοδο, τρία συγκεκριμένα στιλ ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους το καθένα: το παιχνιδιάρικο colorful french, το δυναμικό coral red και οι διαχρονικές milky white, nude και pink αποχρώσεις. Αν ψάχνεις έμπνευση για το επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ, συνέχισε το scroll:

Μανικιούρ καλοκαίρι 2026: Τα χρώματα που ζητάνε όλες τώρα

Colorful French

Το γαλλικό μανικιούρ δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τη μόδα. Απλώς ανανεώθηκε, φόρεσε τα πιο χαρούμενα χρώματά του και επέστρεψε πιο φρέσκο από ποτέ. Το colourful french είναι η απόδειξη ότι ένα κλασικό σχέδιο μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική προσωπικότητα με λίγη φαντασία.

Αντί για τη γνωστή λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού, αυτήν την περίοδο βλέπουμε αποχρώσεις όπως λιλά, βουτυρένιο κίτρινο, φούξια, γαλάζιο, πράσινο ή ακόμα και διαφορετικό χρώμα σε κάθε νύχι. Το αποτέλεσμα είναι κομψό αλλά ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο, ιδανικό για όσες θέλουν να δοκιμάσουν κάτι πιο ιδιαίτερο χωρίς να καταφύγουν σε περίπλοκα nail art σχέδια.

Το καλύτερο; Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε στιλ. Μπορεί να είναι παστέλ και ρομαντικό, έντονο και καλοκαιρινό ή ακόμη και μίνιμαλ με λεπτές χρωματιστές γραμμές.

Coral Red

Ζεστό, φωτεινό και γεμάτο ενέργεια, το coral red, δηλαδή η τέλεια μίξη κόκκινου και πορτοκαλί, έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στα nail salons, αυτόν τον μήνα. Σε αντίθεση με το κλασικό βαθύ κόκκινο, η εν λόγω απόχρωση αποπνέει φρεσκάδα και ανεμελιά, ταιριάζει υπέροχα στην μαυρισμένη επιδερμίδα, αναδεικνύει τα χρυσά κοσμήματα και δίνει αυτό το ανεπιτήδευτα chic αποτέλεσμα που όλες αναζητούμε.

Είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν χρώμα αλλά δεν αγαπούν τις πολύ έντονες neon αποχρώσεις. Θηλυκό, κομψό και πάντα επίκαιρο, το coral red έχει τη σπάνια ικανότητα να δείχνει εξίσου όμορφο σε ένα επαγγελματικό meeting, σε ένα brunch με φίλες ή σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι.

Milky White, Nude & Pink

Αν υπάρχει μία κατηγορία μανικιούρ που δεν χάνει ποτέ τη γοητεία της, αυτή είναι οι milky white, nude και soft pink αποχρώσεις. Πρόκειται για την απόλυτη έκφραση του «clean girl aesthetic», που συνεχίζει να κυριαρχεί τόσο στα social media όσο και στα nail salons.

Τα milky νύχια προσφέρουν ένα ημιδιάφανο, γαλακτερό αποτέλεσμα που δείχνει καθαρό, περιποιημένο και εξαιρετικά κομψό. Τα nude χαρίζουν φυσική κομψότητα, ενώ τα απαλά ροζ δημιουργούν την αίσθηση υγιών και λαμπερών νυχιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Η μεγάλη τους δύναμη βρίσκεται στην ευελιξία τους. Συνδυάζονται με κάθε outfit, κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Είναι η επιλογή που δεν πρόκειται να σε κουράσει μετά από λίγες ημέρες και ταυτόχρονα δείχνει πάντα προσεγμένη. Σε μια εποχή όπου οι τάσεις εναλλάσσονται συνεχώς, τα milky white, nude και pink μανικιούρ υπενθυμίζουν ότι μερικές φορές η μεγαλύτερη δήλωση στιλ κρύβεται στην απλότητα.