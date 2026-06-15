Βεραμάν νύχια: 10 σούπερ καλοκαιρινά μανικιούρ για να διαλέξεις

Τα μανικιούρ που θα βάλουν λίγο ακόμα χρώμα στα καλοκαρινά σου looks.

Κάπου ανάμεσα στο απαλό γαλάζιο και το δροσερό πράσινο της μέντας, το βεραμάν κάνει κάθε μανικιούρ να δείχνει πιο φρέσκο και πιο νεανικό. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι τα βεραμάν νύχια επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις, κερδίζοντας τις γυναίκες που θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο από τα κλασικά nude, αλλά που δεν θέλουν να καταφύγουν στα έντονα neon χρώματα.

Η γοητεία του βεραμάν βρίσκεται στην ευελιξία του. Μπορεί να δείχνει ρομαντικό και girly σε ένα μονοχρωματικό μανικιούρ, κομψό και σοφιστικέ όταν συνδυάζεται με λευκές λεπτομέρειες, αλλά και απόλυτα μοντέρνο μέσα από mermaid-like nail art σχέδια με χρυσές πινελιές, γεωμετρικά μοτίβα ή λαμπερές λεπτομέρειες. Παράλληλα, φωτίζει όμορφα τα χέρια και αναδεικνύει τόσο τις ανοιχτές όσο και τις πιο σταρένιες επιδερμίδες.

Από μίνιμαλ και chic προτάσεις μέχρι πιο εντυπωσιακά σχέδια που τραβούν τα βλέμματα, οι ιδέες που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι το βεραμάν είναι το χρώμα που μπορεί να απογειώσει κάθε μανικιούρ:

Βεραμάν νύχια: 10 nail looks για να πάρεις ιδέες

Mermaid

Short

Statement French

Dots

French Mani

Glossy

Cat Eye

Chrome

Extra Long

Metallic