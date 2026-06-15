Βεραμάν νύχια: 10 σούπερ καλοκαιρινά μανικιούρ για να διαλέξεις
Βίκυ Χριστοπούλου
15 Ιουνίου 2026
Κάπου ανάμεσα στο απαλό γαλάζιο και το δροσερό πράσινο της μέντας, το βεραμάν κάνει κάθε μανικιούρ να δείχνει πιο φρέσκο και πιο νεανικό. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι τα βεραμάν νύχια επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις, κερδίζοντας τις γυναίκες που θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο από τα κλασικά nude, αλλά που δεν θέλουν να καταφύγουν στα έντονα neon χρώματα.
Η γοητεία του βεραμάν βρίσκεται στην ευελιξία του. Μπορεί να δείχνει ρομαντικό και girly σε ένα μονοχρωματικό μανικιούρ, κομψό και σοφιστικέ όταν συνδυάζεται με λευκές λεπτομέρειες, αλλά και απόλυτα μοντέρνο μέσα από mermaid-like nail art σχέδια με χρυσές πινελιές, γεωμετρικά μοτίβα ή λαμπερές λεπτομέρειες. Παράλληλα, φωτίζει όμορφα τα χέρια και αναδεικνύει τόσο τις ανοιχτές όσο και τις πιο σταρένιες επιδερμίδες.
Από μίνιμαλ και chic προτάσεις μέχρι πιο εντυπωσιακά σχέδια που τραβούν τα βλέμματα, οι ιδέες που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι το βεραμάν είναι το χρώμα που μπορεί να απογειώσει κάθε μανικιούρ:
Βεραμάν νύχια: 10 nail looks για να πάρεις ιδέες
Mermaid
Short
Statement French
Dots
French Mani
Glossy
Cat Eye
Chrome
Extra Long
Metallic
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