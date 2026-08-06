Τα στιλ που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Μετά τα 60, το κούρεμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα μαλλιά συχνά γίνονται πιο λεπτά, χάνουν μέρος της πυκνότητας και της ελαστικότητάς τους ή αποκτούν πιο τραχειά υφή. Ποιος είπε όμως ότι οι μόνες σου επιλογές είναι το αυστηρό καρέ και το πολύ κοντό pixie; Στην πραγματικότητα, μερικά από τα πιο κολακευτικά στιλ είναι εξαιρετικά μοντέρνα και καταφέρνουν να χαρίζουν κίνηση και όγκο στα μαλλιά, αλλά και να καμουφλάρουν τα «μελανά» τους σημεία. Από κομψά μακριά καρέ μέχρι φιλαριστά shag, ακολουθούν τα καλύτερα κουρέματα για 60άρες για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα κουρέματα για 60άρες

Layered Bob

Το φιλαριστό καρέ είναι μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές που μπορείς να κάνεις. Τα διακριτικά layers προσθέτουν κίνηση και δημιουργούν την αίσθηση περισσότερου όγκου, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα μαλλιά έχουν αρχίσει να λεπταίνουν. Το μήκος που φτάνει λίγο κάτω από το πιγούνι είναι το πλέον ιδανικό, αφού πλαισιώνει όμορφα το πρόσωπο, ενώ μπορεί να φορεθεί τόσο ίσιο όσο και με απαλούς κυματισμούς για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Soft Pixie Cut

Το pixie παραμένει ένα από τα πιο κομψά και πρακτικά κουρέματα, ειδικά μετά τα 50. Η σύγχρονη εκδοχή του είναι πιο ανάλαφρη, με μεγαλύτερο μήκος στην κορυφή και πιο μαλακές γραμμές γύρω από το πρόσωπο. Χαρίζει όγκο στα λεπτά μαλλιά, αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και απαιτεί ελάχιστο χρόνο στο καθημερινό styling, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για όσες αγαπούν την άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στιλ.

Layered Lob

Για όσες δεν θέλουν να αποχωριστούν το μήκος τους, το μακρύ καρέ αποτελεί εξαιρετική επιλογή, αφού προσφέρει πολλές δυνατότητες στο styling, ενώ τα απαλά layers του δίνουν φυσική κίνηση χωρίς να αφαιρούν πυκνότητα. Το συγκεκριμένο κούρεμα ταιριάζει τόσο σε ίσια, όσο και σε σπαστά αλλά και ελαφρώς σγουρά μαλλιά και δείχνει ιδιαίτερα κομψό συνδυασμένο με πλαϊνή χωρίστρα.

Shag

Το shag, το '70s inspired cut με τα έντονα layers και τις αφέλειες, χαρίζει πλούσιο όγκο στην κορυφή, καμουφλάρει τα σημάδια γήρανσης στο μέτωπο και δίνει στα μαλλιά μια πιο νεανική και αέρινη κίνηση. Είναι ιδανική επιλογή για γυναίκες με φυσικές μπούκλες ή σπαστά μαλλιά, καθώς αναδεικνύει τη φυσική υφή τους χωρίς να απαιτεί πολύ styling.

Curtain Bangs

Οι αφέλειες μπορούν να ανανεώσουν άμεσα κάθε κούρεμα. Τα curtain bangs, δηλαδή οι αφέλειες που ανοίγουν ελαφρώς στη μέση, αποτελούν κορυφαία επιλογή για μετά τα 60, καθώς καμουφλάρουν τις ρυτίδες στο μέτωπο και το «πόδι της χήνας», ενώ φωτίζουν το βλέμμα. Είναι ιδανικές για εσένα που θέλεις να χαρίσεις μια πιο νεανική και σύγχρονη πινελιά στην εμφάνισή σου χωρίς να κάνεις όμως δραστικές αλλαγές.