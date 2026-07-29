Πώς να μη βγάλεις ψαλίδα στα μαλλιά φέτος το καλοκαίρι

Μικρά μυστικά για να σε βρεις ο Σεπτέμβρης με υγιή και μακριά μαλλιά

Το καλοκαίρι είναι σκληρό με τα μαλλιά. Ο ήλιος, το αλάτι, το χλώριο και οι υψηλές θερμοκρασίες αφυδατώνουν την τρίχα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, οι άκρες αρχίζουν να ανοίγουν και η ψαλίδα κάνει ξανά την εμφάνισή της. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να την προλάβεις. Ιδού λοιπόν τι να κάνεις για να μην βγάλεις ψαλίδα στα μαλλιά φέτος το καλοκαίρι:

Πώς να μη βγάλεις ψαλίδα στα μαλλιά

Προστάτευσε τα μαλλιά σου πριν μπεις στη θάλασσα

Όπως δεν θα έβγαινες ποτέ στον ήλιο χωρίς αντηλιακό, έτσι δεν πρέπει να αφήνεις και τα μαλλιά σου απροστάτευτα. Πριν από κάθε βουτιά, εφάρμοσε ένα leave-in conditioner ή ένα αντηλιακό μαλλιών. Έτσι η τρίχα θα απορροφήσει λιγότερο αλάτι ή χλώριο, δύο από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» της ψαλίδας, με αποτέλεσμα οι άκρες να διατηρούνται πιο υγιείς.

Μην αφήνεις το αλάτι να μένει στις άκρες

Μετά τη θάλασσα ή την πισίνα, ξέπλυνε κατευθείαν τα μαλλιά σου με καθαρό νερό. Ο λόγος; Το αλάτι και το χλώριο αφυδατώνουν την τρίχα όσο παραμένουν πάνω της, κάνοντας τις άκρες πιο εύθραυστες. Ακόμη κι ένα γρήγορο ξέβγαλμα με καθαρό νερό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Χρησιμοποίησε μια θρεπτική μάσκα

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, είναι πολύ σημαντικό να εμπλουτίσεις τη ρουτίνα σου με ενυδατικά προϊόντα, όπως μάσκες και λαδάκια, που θα βοηθήσουν τις άκρες να διατηρηθούν απαλές και προστατευμένες. Αναζήτησε προϊόντα με έλαιο αργκάν, αλόη και υαλουρονικό οξύ, συστατικά που «κλειδώνουν» την υγρασία διατηρώντας τα μαλλιά λεία και μεταξένια.

Ξέχασε για λίγο τα hot tools

Η συχνή χρήση σεσουάρ, ισιωτικής ή ψαλιδιού για μπούκλες σε ήδη αφυδατωμένες άκρες αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανιστεί ψαλίδα. Τώρα το καλοκαίρι, προσπάθησε λοιπόν να κάνεις λίγο στην άκρη τα hot tools, και άφηνε τα μαλλιά σου να στεγνώνουν φυσικά. Αντί για super straight και blowout looks, στρέψου σε heat free χτενίσματα, όπως πλεξούδες και buns, ή δοκίμασε να κάνεις μπούκλες χωρίς θερμότητα.

Χτένισέ τα με περισσότερη υπομονή

Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευαίσθητα και σπάνε πολύ πιο εύκολα. Αντί να τα τραβάς με μια πυκνή βούρτσα για να τα ξεμπλέξεις, χρησιμοποίησε μια χτένα με αραιά δόντια ή μια βούρτσα ειδικά σχεδιασμένη για βρεγμένα μαλλιά. Ξεκίνα πάντα από τις άκρες και προχώρα σταδιακά προς τη ρίζα, ώστε να μην ασκείς περιττή πίεση στην τρίχα.

Μην περιμένεις να εμφανιστεί η ψαλίδα για να κουρευτείς

Μην περιμένεις να έρθει ο Σεπτέμβρης για να κουρευτείς. Ένα ελαφρύ φρεσκάρισμα στις άκρες κάθε δύο με τρεις μήνες βοηθά να απομακρύνονται τα ταλαιπωρημένα σημεία πριν εξελιχθούν σε έντονη ψαλίδα. Άλλωστε, όταν η τρίχα ανοίξει, δεν υπάρχει προϊόν που μπορεί πραγματικά να την «κολλήσει» και να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση.