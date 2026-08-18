Έκλεισες ραντεβού στο κομμωτήριο; Αυτό είναι το κούρεμα που πρέπει να ζητήσεις

Υποδέξου το φθινόπωρο με στιλ

Αν υπάρχει μία δεκαετία που αρνείται πεισματικά να φύγει από το beauty moodboard μας, αυτή είναι τα ’90s. Από τα bootcut jeans μέχρι τα slip dresses και τα spaghetti strap tops, η αισθητική της εποχής επιστρέφει ξανά και ξανά, κάθε φορά μέσα από ένα νέο, πιο σύγχρονο φίλτρο. Αυτή τη φορά, η έμπνευση έρχεται από τα μαλλιά και έχει ήδη ένα πολύ γνωστό πρόσωπο να την υποστηρίζει: τη Margot Robbie. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Παρίσι με ένα νέο bob που φτάνει περίπου μέχρι την κλείδα και μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από ένα editorial των late ’90s. Και αν αγαπάς τα sleek, κομψά και effortless κουρέματα, δύσκολα δεν θα μπεις στον πειρασμό να το δοκιμάσεις. Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε το slip bob...

Τι είναι το slip bob;

Το λεγόμενο slip bob είναι ουσιαστικά ένα μακρύ καρέ, που ακουμπά απαλά στους ώμους ή λίγο πάνω από αυτούς. Δεν πρόκειται για ένα αυστηρό, γεωμετρικό bob με βαριά, απόλυτα ίσια γραμμή. Αντίθετα, διαθέτει διακριτικά, σχεδόν αόρατα layers που επιτρέπουν στα μαλλιά να πέφτουν ανάλαφρα, ενώ οι άκρες έχουν μια ανεπαίσθητη κίνηση προς τα έξω. Το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα sexy και polished, χωρίς όμως να δείχνει υπερβολικά στημένο. Αυτή ακριβώς η ισορροπία είναι που το κάνει τόσο σύγχρονο.

Η αναφορά στα ’90s δεν είναι τυχαία. Το συγκεκριμένο σχήμα θυμίζει τα sleek bobs που αγαπούσαν τα supermodels της εποχής, όπως η Christy Turlington και η Naomi Campbell. Η διαφορά είναι ότι σήμερα το look έχει απομακρυνθεί από την αυστηρότητα εκείνης της εποχής και έχει αποκτήσει μια πιο ανάλαφρη, effortless αισθητική. Η έμπνευσή του; Ένα μεταξωτό slip dress: απλό με μια πρώτη ματιά, αλλά όταν το παρατηρήσεις λίγο καλύτερα, βλέπεις ότι έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας χάρη στο καθαρό του σχήμα, τη λάμψη του και την ανεπιτήδευτη κίνηση στις άκρες.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι το μήκος του. Επειδή δεν είναι πολύ κοντό, είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στο styling. Μπορείς να το αφήσεις ελεύθερο ή να το πιάσεις σε μια χαμηλή αλογοουρά όταν θέλεις τα μαλλιά σου μακριά από το πρόσωπο. Είναι, επομένως, ένα κούρεμα που συνδυάζει τη φρεσκάδα και τη φινέτσα ενός bob με την πρακτικότητα όμως ενός cut μεσαίου μήκους.

Πώς να κάνεις σωστό styling

Ξεκίνησε εφαρμόζοντας μια ελαφριά κρέμα styling στα μήκη για λείανση και λάμψη. Στη συνέχεια, στέγνωσε τα μαλλιά με πιστολάκι σε ίσια κατεύθυνση, διατηρώντας όμως λίγο όγκο στις ρίζες ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι τελείως φλατ. Όταν τα μαλλιά στεγνώσουν, χρησιμοποίησε μια πρέσα και, καθώς περνάς από τις άκρες, κάνε μια πολύ απαλή κίνηση προς τα έξω για να πετύχεις αυτό το χαρακτηριστικό, διακριτικό flick που δίνει στα μαλλιά αυτή την όμορφη, ρευστή κίνηση. Το αποτέλεσμα; Ένα bob που αποδεικνύει ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται συχνά στην απλότητα.