Statement, ιδιαίτερα και πολύ εντυπωσιακά

Υπάρχουν μανικιούρ που τραβούν την προσοχή χάρη στο χρώμα τους και άλλα που το κάνουν χάρη στην ιδιαίτερη υφή τους. Τα νύχια με μαγνήτη, γνωστά και ως magnetic ή cat-eye nails, ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Η μαγνητική σκόνη που περιέχουν οι ειδικές φόρμουλες μετακινείται με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, δημιουργώντας πάνω στην επιφάνεια των νυχιών ένα ιδιαίτερο εφέ που αλλάζει καθώς πέφτει πάνω του το φως.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια τεχνική μπορεί να δώσει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με την απόχρωση και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορείς να κινηθείς σε διακριτικές nude και ροζ αποχρώσεις για ένα πιο κομψό μανικιούρ ή να επιλέξεις βαθιά βουργουνδί, σοκολατένια καφέ, πράσινα και μπλε για ένα πιο έντονο αποτέλεσμα.

Και επειδή το ίδιο το εφέ αποτελεί το βασικό στοιχείο του μανικιούρ, δεν χρειάζεται απαραίτητα περίπλοκο nail art. Τα magnetic nails δείχνουν εξίσου εντυπωσιακά σε κοντά, στρογγυλά ή οβάλ νύχια όσο και σε μακριά αμυγδαλωτά ή coffin σχήματα, ενώ μπορούν να γίνουν πιο διακριτικά ή πιο statement ανάλογα με την ένταση της μαγνητικής γραμμής. Αν λοιπόν θέλεις ένα μανικιούρ που να δείχνει διαφορετικό κάθε φορά που αλλάζει η γωνία του φωτός, αξίζει να δοκιμάσεις τα παρακάτω looks με νύχια με μαγνήτη:

Νύχια με μαγνήτη: 12 looks για να διαλέξεις

Glass

Green

Blue

Heart Design

Gray

Jelly

Polka Dots

Light Pink

Brown

Nude

Multicolored

Stripes