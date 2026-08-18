Το απρόσμενο χρώμα νυχιών που θα βλέπεις παντού τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού

Ξεκάθαρα a blast from the past

Υπάρχουν οι τάσεις που βλέπουμε στο catwalk, τις βιτρίνες και τα περιοδικά για μήνες κι έπειτα υπάρχουν κι εκείνες που εμφανίζονται σχεδόν από το πουθενά και, πριν προλάβεις να αποφασίσεις αν σου αρέσουν ή όχι, έχουν εξαπλωθεί παντού σαν ιός. Αυτό ακριβώς συνέβη με τις μπλε-πράσινες αποχρώσεις στα νύχια. Από το απαλό mint και το matcha μέχρι το έντονο τιρκουάζ και το βαθύ βεραμάν, η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα κάνει δυναμικό comeback και αποδεικνύει ότι το καλοκαιρινό μανικιούρ δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο κλασικό λευκό, το ροζ ή το κοραλί.

Η γοητεία αυτών των χρωμάτων βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν μπορείς να τα κατατάξεις εύκολα. Δεν είναι ούτε ακριβώς μπλε ούτε ακριβώς πράσινο, αλλά κάπου ενδιάμεσα, δημιουργώντας αποχρώσεις με πολύ περισσότερο χαρακτήρα από ένα συνηθισμένο παστέλ. Παράλληλα, έχουν μια έντονα νοσταλγική πλευρά. Οι πιο απαλές εκδοχές θυμίζουν τα βερνίκια των 90s, όταν το γαλάζιο και το mint είχαν γίνει συνώνυμα του cool manicure, ενώ οι πιο έντονες τα 2010s. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για χρώματα δροσερά, παιχνιδιάρικα, άκρως καλοκαιρινά και ταυτόχρονα αρκετά εκλεπτυσμένα ώστε να δείχνουν σύγχρονα.

Δεν χρειάζεται να είσαι λάτρης του nail art για να υιοθετήσεις την τάση. Ένα μονόχρωμο τιρκουάζ ή βεραμάν μανικιούρ μπορεί να δείξει εντυπωσιακό από μόνο του, ιδιαίτερα όταν έχει γυαλιστερό φινίρισμα. Αν, πάλι, θέλεις να πειραματιστείς περισσότερο με το look σου, μπορείς να προσθέσεις ένα διακριτικό pearlescent chrome από πάνω, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντανακλάσεις σε μπλε, ροζ και λιλά τόνους. Τώρα αν δεν αγαπάς τα έντονα χρώματα, δοκίμασε μια διάφανη, jelly υφή για ένα πιο απαλό και διακριτικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η ιδανική απόχρωση για εσένα; Σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, οι πιο φωτεινές τιρκουάζ αποχρώσεις δείχνουν ιδιαίτερα κομψές, ειδικά όταν έχουν milky ή ημιδιάφανο αποτέλεσμα. Στις σταρένιες επιδερμίδες ταιριάζει όλη η παλέτα με τα πλούσια τιρκουάζ και τα βεραμάν να είναι οι πλέον κολακευτικές επιλογές. Αν έχεις πιο σκούρα επιδερμίδα, μπορείς να κινηθείς είτε σε έντονα, κορεσμένα aqua για να πετύχεις μια έντονη αντίθεση, είτε σε βαθύτερα βεραμάν για ένα πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα.