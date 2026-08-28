Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Ποιος είπε ότι χρειάζεται να έχεις μακριά νύχια για να υιοθετήσεις όλες τις νέες τάσεις; Κι όμως μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα looks της σεζόν δείχνουν ακόμη πιο κομψά σε μικρό μήκος. Από τα πιο μίνιμαλ, polished μανικιούρ μέχρι τα πιο ιδιαίτερα prints και finishes, οι φετινές τάσεις έχουν βρει τον τρόπο να προσαρμόζονται τέλεια στα κοντά νύχια. Ακολουθούν τα looks που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου το φθινόπωρο του 2026:

Κοντά νύχια φθινόπωρο 2026: Οι τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Linen nails

Η τάση των linen nails μεταφέρει στα νύχια τη διακριτική πολυτέλεια του αγαπημένου υφάσματος. Kρεμώδη ιβουάρ, μπεζ και ζεστές εκρού αποχρώσεις δημιουργούν ένα απαλό και φυσικό αποτέλεσμα που δείχνει εξαιρετικά κομψό σε κοντά νύχια, συνδυασμένο με ένα semi-matte finish.

Cat eye nails

Αν θέλεις κάτι πιο εντυπωσιακό, τα cat eye nails είναι η τέλεια επιλογή. Το χαρακτηριστικό μαγνητικό εφέ δημιουργεί μια φωτεινή γραμμή που μοιάζει να κινείται πάνω στην επιφάνεια του νυχιού ανάλογα με το φως. Σε βαθύ καφέ, burgundy, λαδί ή navy, τα cat eye nails αποκτούν αμέσως φθινοπωρινό χαρακτήρα, ενώ το κοντό μήκος τα κάνει να δείχνουν πιο κομψά.

Tortoiseshell

Το tortoiseshell είναι ένα από τα prints που επιστρέφουν στη μόδα κάθε φθινόπωρο και η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι αποχρώσεις του καφέ, της καραμέλας, του κεχριμαριού και του μαύρου δημιουργούν ένα εφέ που θυμίζει ταρταρούγα και δίνει ιδιαίτερη διάσταση στο μανικιούρ. Στα κοντά νύχια δείχνει εξαιρετικά κομψό και μπορείς να το υιοθετήσεις σε όλα τα δάχτυλα ή μόνο σε δύο ως accent detail.

Plaid

Τι πιο φθινοπωρινό από το καρό; Το συγκεκριμένο μοτίβο μπορεί να γίνει πιο διακριτικό στα κοντά νύχια, με λεπτές γραμμές σε δύο ή τρεις συμπληρωματικές αποχρώσεις. Μπορείς να το συνδυάσεις με nude βάση ή να δημιουργήσεις ένα πιο cozy αποτέλεσμα με καφέ, burgundy και cream τόνους.

Burgundy

Το μπορντό είναι ίσως η πιο διαχρονική φθινοπωρινή επιλογή για κοντά νύχια. Από βαθύ wine και merlot μέχρι πιο κόκκινα berry tones, η συγκεκριμένη παλέτα χαρίζει αμέσως βάθος και κομψότητα στο μανικιούρ. Η συμβουλή μας; Κράτησέ το look μονόχρωμο και glossy για ένα effortless αλλά πολυτελές αποτέλεσμα.

Glass nails

Αν αγαπάς τα μίνιμαλ μανικιούρ, τα glass nails παραμένουν μία από τις πιο κομψές επιλογές. Απλά βάψε τα νύχια σου με ένα διάφανο ή πολύ sheer βερνίκι και ολοκλήρωσε το looks με ένα εξαιρετικά γυαλιστερό top coat που θα κάνει τα νύχια να μοιάζουν σαν γυάλινα.

Fall french manicure

Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ αποκτά φθινοπωρινή διάθεση αλλάζοντας απλώς το χρώμα της γραμμής στην άκρη. Αντί για το παραδοσιακό λευκό, δοκίμασε chocolate brown, burgundy, olive ή βαθύ navy. Σε κοντά νύχια προτίμησε μια πολύ λεπτή γραμμή, ώστε να πετύχεις ένα κομψό και μίνιμαλ look.