10 μανικιούρ που κολακεύουν απίστευτα τα πολύ κοντά νύχια

Ιδέες για κάθε στιλ και γούστο

Ποιος είπε ότι δεν έχεις επιλογές όταν έχεις πολύ κοντά νύχια; Για χρόνια υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη ότι τα εντυπωσιακά μανικιούρ προορίζονται μόνο για μακριά νύχια, όμως οι σύγχρονες τάσεις αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Τα κοντά νύχια μπορούν να γίνουν ο τέλειος καμβάς για κομψά, minimal αλλά και ιδιαίτερα designs, που δείχνουν πάντα περιποιημένα και σύγχρονα.

Μάλιστα, τα πολύ κοντά νύχια έχουν γίνει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των nail artists και των celebrities, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα με μια πιο ανεπιτήδευτη αισθητική. Από διάφανα glossy φινιρίσματα και milky αποχρώσεις μέχρι μικροσκοπικά σχέδια, micro French και διακριτικά chrome εφέ, οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες απ’ όσο φαντάζεσαι.

Το μυστικό για ένα εντυπωσιακό μανικιούρ σε κοντό μήκος είναι η σωστή επιλογή χρώματος, υφής και σχήματος. Οι nude τόνοι χαρίζουν μια καθαρή, «quiet luxury» αισθητική, τα πιο έντονα χρώματα δημιουργούν ένα statement αποτέλεσμα χωρίς να δείχνουν υπερβολικά, τα minimal nail arts μπορούν να χαρίσουν μια παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ τα chrome φινιρίσματα μπορούν να κάνουν τα νύχια να δείχνουν πιο μακριά και εντυπωσιακά.

Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα μανικιούρ για πολύ κοντά νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

10 μανικιούρ για πολύ κοντά νύχια για να διαλέξεις

Chocolate Brown

Dark Red

Sublte Glitter

Burgundy

Polka Dots

Red

Baby French

Chrome

Tiny Nail Art

Milky Nudes

