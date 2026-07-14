Γαλλικό σε τετράγωνα νύχια: 10 μανικιούρ που θα υιοθετείς ξανά και ξανά

10 διαφορετικές ιδέες για όταν θέλεις κάτι μίνιμαλ και κομψό ή για όταν θέλεις κάτι πιο fun και statement

Το γαλλικό μανικιούρ είναι ένα από εκείνα τα διαχρονικά nail trends που επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μόδα, ανανεωμένα και πιο σύγχρονα από ποτέ. Αν και η κλασική εκδοχή με τη διάφανη βάση και τη λευκή άκρη παραμένει αγαπημένη, σήμερα το γαλλικό προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, μήκος και διάθεση. Τα τετράγωνα νύχια, με τις καθαρές γραμμές και το κομψό τους σχήμα, αποτελούν την ιδανική βάση για ένα μανικιούρ που δείχνει ταυτόχρονα chic και μοντέρνο.

Τα κοντά τετράγωνα νύχια με λεπτό γαλλικό στις άκρες χαρίζουν ένα μίνιμαλ look που ταιριάζει σε κάθε περίσταση, ενώ τα μακριά τετράγωνα νύχια μπορούν να φιλοξενήσουν πιο έντονες γραμμές, διχρωμίες, μεταλλικές λεπτομέρειες ή ακόμη και ιδιαίτερα nail art. Από το κλασικό λευκό γαλλικό μέχρι τις πιο μοντέρνες εκδοχές με παστέλ αποχρώσεις, χρωματιστές άκρες, chrome εφέ, glitter ή ασύμμετρες γραμμές, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα κομψό micro french για ένα διακριτικό αποτέλεσμα, ένα baby boomer γαλλικό για πιο ρομαντική αισθητική ή bold αποχρώσεις όπως κόκκινο, μαύρο και έντονα χρώματα για πιο καλοκαιρινή διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις ένα μανικιούρ που είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Ιδού 10 looks με γαλλικό σε τετράγωνα νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Γαλλικό σε τετράγωνα νύχια: 10 looks για να διαλέξεις

Classic

Red

Yellow

Gem Details

Short

Bow Details

Ombre

Baby French

Pink

Metallic