Η πιο κομψή και φυσική αλλαγή που μπορείς να κάνεις στα μαλλιά σου

Αν έχεις καστανά μαλλιά και σκέφτεσαι να κάνεις μια αλλαγή, αλλά θέλεις να είναι φυσική και να μην απαιτεί συχνά touch ups στο κομμωτήριο, οι μελί ανταύγειες είναι ίσως αυτό ακριβώς που αναζητάς. Ζεστές, φωτεινές και με αυτή την ανεπιτήδευτη αίσθηση που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν σαν να έχουν ανοίξει φυσικά από τον ήλιο, οι μελί ανταύγειες είναι δικαίως ένα από τα go-to looks πολλών γυναικών, αφού χαρίζουν αμέσως περισσότερη διάσταση στην καστανή βάση.

Μελί ανταύγειες σε καστανά μαλλιά: Πώς να υιοθετήσεις το look

Αν και πρόκειται για ένα κλασικό και διαχρονικό look, οι ανταύγειες μπορούν να προσαρμοστούν απόλυτα στο στιλ σου. Μπορούν να ξεκινούν λίγα εκατοστά κάτω από τη ρίζα, να γίνονται πιο φωτεινές γύρω από το πρόσωπο ή να είναι διάσπαρτες σε όλο το μήκος. Αν θέλεις ένα φυσικό αποτέλεσμα, προτίμησε λεπτά babylights σε αποχρώσεις του μελιού και της καραμέλας, ενώ αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα look με μεγαλύτερη αντίθεση μπορείς να επιλέξεις πιο φωτεινά golden-honey highlights.

Στο ανοιχτό καστανό, οι πιο soft honey και beige-gold ανταύγειες είναι ιδανικές, καθώς δημιουργούν ένα φωτεινό, σχεδόν κρεμώδες αποτέλεσμα, ενώ στο πιο σκούρο καστανό μπορείς να δημιουργήσεις περισσότερο contrast επιλέγοντας βαθύτερες καραμελένιες και κεχριμπαρένιες ανταύγειες.

Αν θέλεις να φωτίσεις κυρίως το πρόσωπο, μπορείς να υιοθετήσεις face-framing highlights, δηλαδή να κάνεις ανταύγειες μόνο γύρω από το μέτωπο και τα ζυγωματικά. Για ένα ακόμη πιο φυσικό αποτέλεσμα, δοκίμασε λεπτές ανταύγειες σε διαφορετικές εντάσεις, ώστε το χρώμα να μοιάζει πολυδιάστατο. Σε κάθε περίπτωση, εμπιστεύσου τα μαλλιά σου σε έναν έμπειρο colorist, ο οποίος θα φροντίσει οι αποχρώσεις να «δένουν» μεταξύ τους και να μην υπάρχει απότομη διαφορά ανάμεσα στη βάση και τις ανταύγειες.

Μπορεί οι μελί ανταύγειες σε καστανά μαλλιά να μην απαιτούν συχνά ραντεβού στο κομμωτήριο για touch ups, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται σωστή φροντίδα στο σπίτι. Προκειμένου να διατηρήσεις το χρώμα των μαλλιών σου λαμπερό για όσο το δυνατόν περισσότερο, αντικατάστησε το σαμπουάν σου με μία εξειδικευμένη σύνθεση για βαμμένα μαλλιά και φυσικά εμπλούτισε τη ρουτίνα σου με μάσκες και έλαια για έξτρα θρέψη και ενυδάτωση.