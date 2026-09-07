Είναι βέβαιο ότι θα σου χαρίσουν πιο πλούσια και μακριά μαλλιά

Υπάρχουν περίοδοι που τα μαλλιά μοιάζουν να χρειάζονται λίγη περισσότερη φροντίδα: δείχνουν πιο λεπτά, έχουν χάσει τον όγκο τους, μπλέκονται εύκολα ή απλώς δεν έχουν την ίδια ζωντάνια. Τότε είναι που πρέπει να εντάξεις ένα σαμπουάν βιοτίνης στη ρουτίνα σου.

Γνωστή και ως βιταμίνη Β7, η βιοτίνη συνδέεται με τη φυσιολογική παραγωγή κερατίνης και, τα τελευταία χρόνια, έχει περάσει από τα συμπληρώματα διατροφής στη haircare ρουτίνα μας, βρίσκοντας τη θέση της σε σαμπουάν, αλλά και θεραπείες για τα μαλλιά. Πρόκειται για ένα συστατικό που επανορθώνει τα μαλλιά, ενώ παράλληλα τους χαρίζει όγκο και ζωντάνια, αφήνοντάς τα πιο πλούσια και υγιή. Συχνά απαντάται και σε συνθέσεις για την τριχόπτωση, συνδυασμένη με άλλα συστατικά, που ενισχύουν την τριχοφυΐα και αναζωογωνούν τα μαλλιά.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα σαμπουάν με βιοτίνη για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες των δικών σου μαλλιών:

Τα καλύτερα σαμπουάν με βιοτίνη

No.4 Bond Maintenance Shampoo, Olaplex-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαμπουάν υψηλής συγκέντρωσης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το σπάσιμο και θρέφει τα μαλλιά, αφήνοντάς τα πιο λεία, πιο λαμπερά και πιο εύκολα στο styling με κάθε λούσιμο. Η φόρμουλα με πλούσιο αφρό καθαρίζει απαλά αλλά σε βάθος όλους τους τύπους μαλλιών χωρίς να τα απολιπαίνει ή να τα ξηραίνει, διατηρώντας την υγρασία των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής.

Hair Force Shampoo Women, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με Βιοτίνη, Τριπεπτιδίο, Απιγενίνη και Ελαϊκό Οξύ, αυτό το σαμπουάν αντιμετωπίζει τόσο την εποχική όσο και τη χρόνια αντιδραστική τριχόπτωση και τα αδύναμα μαλλιά. Προσφέρει ενδυνάμωση των θυλάκων, ενίσχυση τριχοφυΐας, προστασία από τη φθορά και αναδόμηση του περιτρίχιου.

Extreme Length Shampoo, Redken-Απόκτησέ το εδώ

Το Extreme Length Shampoo ενδυναμώννει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά για να γίνουν πιο μακριά και πιο δυνατά. Εμπλουτισμένο με Βιοτίνη, προσφέρει έναν απαλό καθαρισμό, ενδυναμώνει την τρίχα και μειώνει το σπάσιμο έως και 81%.

Pro-V Miracles Lift'N'Volume Shampoo, Pantene-Απόκτησέ το εδώ

Η σύνθεση του σαμπουάν κατά της αραίωσης της Pantene, που είναι εμπλουτισμένη με βιοτίνη, αντιοξειδωτικά και την υψηλότερη συγκέντρωση Pro-V, βοηθά στην ενδυνάμωση των λεπτών μαλλιών χωρίς όγκο, για να γίνουν πιο πυκνά και πιο πλούσια από την πρώτη κιόλας χρήση.

Anaphase Shampooing Antichute & Anti-Affinement, Pantene-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με βιοτίνη, αυτό το σαμπουάν αναζωογονεί και σταθεροποιεί την ίνα της τρίχας, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την τριχόπτωση και προσφέρει όγκο και ελαστικότητα.