4 derm-approved tips για την ενυδάτωση των ξηρών, σκασμένων φτερνών

Οι σκασμένες φτέρνες είναι σημάδι ότι το δέρμα σου έχει ανάγκη από εντατική φροντίδα και επανόρθωση

Σκασμένες φτέρνες, τραχιά υφή και ξηρότητα; Αν και είναι ένα κοινό πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι περισσότερες από εμάς το αντιμετωπίζουμε μόνο όταν γίνει έντονο και ενοχλητικό. Η σωστή ενυδάτωση των φτερνών είναι πολλά περισσότερα από μια απλή επάλειψη κρέμας - και οι ειδικοί το επιβεβαιώνουν.

Ανακάλυψε 4 συμβουλές φροντίδας, στις οποίες «ορκίζονται» οι δερματολόγοι για να επαναφέρεις τις φτέρνες σου σε απαλή και καθολικά υγιή κατάσταση.

Απολέπιση

Οι σκασμένες φτέρνες συνήθως συνοδεύονται από σκλήρυνση του δέρματος και νεκρά κύτταρα. Η απολέπιση βοηθά ώστε τα ενυδατικά προϊόντα να διεισδύσουν καλύτερα. Χρησιμοποίησε ελαφρόπετρα ή ειδική ράσπα για τα πέλματα 2-3 φορές την εβδομάδα. Προτίμησε χημική απολέπιση με ουρία (10%-20%) ή σαλικυλικό οξύ για πιο στοχευμένη δράση και απόφυγε την υπερβολική πίεση που μπορεί να δημιουργήσει μικροτραυματισμούς. Πριν ξεκινήσεις την απολέπιση, κάνε πρώτα ένα 10λεπτο ποδόλουτρο με χλιαρό νερό για να μαλακώσει η περιοχή.

Ενυδάτωση με εξειδικευμένα συστατικά

Μια απλή ενυδατική κρέμα σώματος δεν αρκεί για τις σκασμένες φτέρνες. Το δέρμα σε αυτό το σημείο είναι πιο παχύ, και χρειάζεται εντατικά, μαλακτικά και αποφρακτικά συστατικά. Αναζήτησε κρέμες με ουρία που καταπραΰνει και μαλακώνει το σκληρό δέρμα. Γλυκερίνη που έλκει την υγρασία στο δέρμα. Λανολίνη και βούτυρο καριτέ που δημιουργούν προστατευτικό φιλμ και σαλικυλικό οξύ ή γαλακτικό οξύ (AHA) που βοηθούν στην απαλή απολέπιση και ενυδάτωση.

Βραδινή μάσκα με κάλτσες

Το βράδυ είναι η καλύτερη στιγμή για να ενισχύσεις την ενυδάτωση. Οι ειδικοί συστήνουν να δημιουργείς μια «μάσκα» νυχτός για τα πόδια σου. Πώς; Εφάρμοσε πλούσια ποσότητα από ειδική κρέμα για φτέρνες. Φόρεσε βαμβακερές κάλτσες και άφησέ τις όλη νύχτα. Επανέλαβε καθημερινά μέχρι να βελτιωθεί αισθητά η υφή. Όσο πιο συνεπής είσαι στη φροντίδα των φτερνών σου, τόσο πιο άμεσα θα δεις αποτέλεσμα.

Απόφυγε τα λάθη που επιδεινώνουν την ξηρότητα

Πολλές καθημερινές συνήθειες επιδεινώνουν τις σκασμένες φτέρνες χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Δώσε προσοχή στο ξυπόλυτο περπάτημα σε σκληρές επιφάνειες (ειδικά σε πλακάκια ή μάρμαρο). Πίνε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα. Πρόσεξε τα ακατάλληλα παπούτσια, οι σκληρές σόλες ή τα flip-flops προσφέρουν ελάχιστη στήριξη. Μην κάνεις πολύ καυτά ντους, καθώς ξηραίνουν ακόμη περισσότερο το δέρμα. Αν δεις ρωγμές που ματώνουν ή μολύνονται, συμβουλεύσου δερματολόγο άμεσα.

