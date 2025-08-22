7 σημάδια που εμφανίζονται στο δέρμα και αποκαλύπτουν ότι είσαι αγχωμένη

Το δέρμα σου αντιδρά πριν ακόμα καταλάβεις τι ακριβώς σού συμβαίνει

Το άγχος δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και τον ύπνο σου, αλλά αφήνει το αποτύπωμά του και στην επιδερμίδα. Συχνά τα σημάδια είναι διακριτικά, αλλά αν τα παρατηρήσεις εγκαίρως μπορείς να προλάβεις μεγαλύτερα προβλήματα. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα «καμπανάκια» που σου χτυπά το δέρμα όταν η ψυχολογία σου δοκιμάζεται;

IG @emmawinterhagen





Ξαφνικά σπυράκια

Η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, αυξάνει την παραγωγή σμήγματος. Το αποτέλεσμα; Μαύρα στίγματα, φλεγμονές και σπυράκια ακόμη κι αν δεν έχεις λιπαρή επιδερμίδα.

Ξηρότητα και τραχιά υφή

Το άγχος επηρεάζει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος. Έτσι χάνεται πιο εύκολα η υγρασία, με αποτέλεσμα θαμπή όψη και αίσθηση τραβήγματος.

Έξαρση δερματικών παθήσεων

Ψωρίαση, έκζεμα ή ροδόχρους ακμή συχνά επιδεινώνονται όταν τα επίπεδα άγχους αυξάνονται. Το δέρμα γίνεται πιο ευερέθιστο και κοκκινίζει εύκολα.



Μαύροι κύκλοι και πρήξιμο κάτω από τα μάτια

Ο κακός ύπνος λόγω στρες οδηγεί σε κουρασμένο βλέμμα. Οι μαύροι κύκλοι σκουραίνουν και το πρήξιμο γίνεται πιο έντονο.

IG @emmawinterhagen





Απώλεια λάμψης

Η μειωμένη οξυγόνωση και κυκλοφορία του αίματος δίνει μια θαμπή, άτονη όψη, σαν να έχει «σβήσει» η ζωντάνια του δέρματος.

Λεπτές γραμμές που γίνονται πιο έντονες

Η έλλειψη ύπνου και η μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου επιταχύνουν την εμφάνιση ρυτίδων έκφρασης, που δείχνουν πιο βαθιές.

Εξάρσεις λιπαρότητας ή υπερβολική εφίδρωση

Το άγχος διαταράσσει την ισορροπία του δέρματος. Μπορεί να σε κάνει να γυαλίζεις έντονα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή να ιδρώνεις πιο εύκολα.

Beauty tip: Εκτός από τη σωστή skincare ρουτίνα (ήπιο καθαρισμό, ενυδάτωση, αντηλιακό), η διαχείριση του άγχους με διαλογισμό, άσκηση ή ακόμη και μια απλή βόλτα στη φύση μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εικόνα του δέρματός σου.

