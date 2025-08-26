5 τροφές που χαρίζουν πιο υγιές και λαμπερό δέρμα

Η περιποίηση της επιδερμίδας ξεκινά από τη στιγμή που κάθεσαι στο τραπέζι

Η σωστή περιποίηση της επιδερμίδας είναι απαραίτητη για ένα τονωμένο και λαμπερό δέρμα. Η χρήση των κατάλληλων προϊόντων και η σωστή και συνεπής εφαρμογή τους είναι μια καλή συνήθεια που πρέπει να υιοθετήσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για ένα υγιές δέρμα: αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε τον στόχο μας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τη διατροφή σας . Όπως προτείνουν δερματολόγοι, υπάρχουν ορισμένες τροφές που πρέπει να συμπεριλάβουμε στη διατροφή μας για να επιτύχουμε αποτελέσματα που θα μας καταπλήξουν.

IG @matildadjerf

Καρύδια

Μεταξύ των πολλών οφελών των καρυδιών, συμβάλλουν επίσης στην υγεία του δέρματος. Είναι πλούσια σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ψευδάργυρο, τα οποία διατηρούν την ενυδάτωση και την ελαστικότητα, προάγουν την επούλωση και ρυθμίζουν την παραγωγή σμήγματος.



Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, είναι πλούσια σε αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Βοηθούν στη διατήρηση του λιπιδικού φραγμού του δέρματος, προστατεύοντάς το από τη ρύπανση και τα περιβαλλοντικά στοιχεία.



Πιπεριές

Οι πιπεριές είναι μια απίστευτη πηγή βιταμίνης C και καροτενοειδών, τα οποία διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου για τη διατήρηση της ελαστικότητας και την καταπολέμηση της γήρανσης . Χάρη στη βήτα-καροτίνη, βοηθούν επίσης στην προστασία από τη φθορά από τον ήλιο.

IG @matildadjerf





Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας για τη βελτίωση της υφής του δέρματος, χάρη στην περιεκτικότητά τους σε λυκοπένιο. Αυτό μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική υγεία του δέρματος.



Ηλιόσποροι

Είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Ε, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει το δέρμα και υποστηρίζει την αναγέννησή του.