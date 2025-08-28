Αμινοξέα: Το «μυστικό» για υγιές δέρμα και λαμπερά μαλλιά

Γιατί είναι τόσο απαραίτητα;

Στον κόσμο της ομορφιάς και της ευεξίας, ακούμε συχνά για superfoods, βιταμίνες και συμπληρώματα που υπόσχονται υγιή επιδερμίδα, λαμπερά μαλλιά και γερό σώμα. Κάτι όμως που συχνά παραβλέπουμε είναι τα αμινοξέα. Αυτές οι μικρές, αλλά πανίσχυρες «δομικές μονάδες» αποτελούν την καρδιά της υγείας και της ομορφιάς μας.

Τι είναι τα αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Ο οργανισμός μας τα χρησιμοποιεί για να χτίσει κολλαγόνο, κερατίνη, ένζυμα και ορμόνες. Χωρίζονται σε: Απαραίτητα αμινοξέα, που δεν μπορεί να συνθέσει το σώμα και τα λαμβάνουμε μόνο μέσω της διατροφής, καθώς και μηη απαραίτητα αμινοξέα, που παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό μας.

IG @franziskanazarenus

Αμινοξέα και δέρμα

Το κολλαγόνο, η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο δέρμα, αποτελείται από αμινοξέα όπως η γλυκίνη, η προλίνη και η υδροξυπρολίνη. Αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της ελαστικότητας και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας, μειώνοντας την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Επιπλέον, τα αμινοξέα βοηθούν στη διατήρηση της ενυδάτωσης, δημιουργώντας έναν φυσικό «φραγμό» ενάντια στην αφυδάτωση.

IG @franziskanazarenus

Αμινοξέα και μαλλιά

Η κερατίνη, η πρωτεΐνη που δίνει στα μαλλιά τη δύναμη και τη δομή τους, είναι πλούσια σε αμινοξέα όπως η κυστεΐνη και η μεθειονίνη. Όταν ο οργανισμός μας έχει επάρκεια, τα μαλλιά παραμένουν πιο δυνατά, λιγότερο εύθραυστα και πιο λαμπερά. Γι’ αυτό και πολλά προϊόντα περιποίησης μαλλιών περιέχουν αμινοξέα που «γεμίζουν» τις ίνες της τρίχας.



Πώς να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα

Η ισορροπημένη διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος για να λαμβάνουμε τα απαραίτητα αμινοξέα. Πλούσιες πηγές αμινοξέων είναι το άπαχο κρέας, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια, η κινόα, οι ξηροί καρποί. Παράλληλα, βρίσκουμε τα αμινοξέα σε συνθέσεις καλλυντικής φροντίδας τόσο για τη βελτίωση της υφής του δέρματος, όσο και των μαλλιών.

