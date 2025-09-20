Δύο βραδινές συνήθειες που χαρίζουν πιο νέα όψη στην επιδερμίδα

Τις ακολουθείς;

Η βραδινή ρουτίνα ομορφιάς δεν είναι απλώς μια στιγμή χαλάρωσης πριν τον ύπνο. Είναι αυτή η στιγμή που δίνουμε στην επιδερμίδα μας την ευκαιρία να ανανεωθεί και να ανακτήσει τη λάμψη της. Αν θέλουμε λοιπόν να ξυπνάμε με πιο φρέσκια και νεανική όψη, υπάρχουν δύο απλές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο καθαρισμός

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η επιδερμίδα έρχεται σε επαφή με σκόνη, ρύπους και μακιγιάζ που «φράζουν» τους πόρους και επιταχύνουν τη διαδικασία γήρανσης. Ο σχολαστικός καθαρισμός το βράδυ δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Ξεκινάμε με ένα ήπιο προϊόν ντεμακιγιάζ για το πρόσωπο και τα μάτια. Συνεχίζουμε με ένα καθαριστικό που ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας μας, ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες σε βάθος. Έπειτα, ολοκληρώνουμε εφαρμόζοντας στο πρόσωπό μας λοσιόν ή ανθόνερο για να επαναφέρουμε την ισορροπία του pH.

Η ενυδάτωση

Τη νύχτα, καθώς κοιμόμαστε, η επιδερμίδα περνάει σε λειτουργία ανανέωσης. Τα κύτταρα δουλεύουν πιο εντατικά για να επιδιορθώσουν τις φθορές της ημέρας. Μια ενυδατική ή αναπλαστική κρέμα πριν τον ύπνο μπορεί να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία. Επενδύουμε σε προϊόντα με υαλουρονικό οξύ, που «κλειδώνει» την υγρασία. Αναζητάμε συστατικά όπως ρετινόλη ή πεπτίδια, που συμβάλλουν στη μείωση των λεπτών γραμμών. Με καθημερινή εφαρμογή, η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία, πιο σφριγηλή και πιο φρέσκια κάθε πρωί.