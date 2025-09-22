Οι κανόνες που κάθε λάτρης αρωμάτων πρέπει να γνωρίζει

Κανόνες που αναδεικνύουν στο έπακρο την οσφρητική μας ταυτότητα

Το άρωμα είναι πολλά περισσότερα από μια ευχάριστη πινελιά στην καθημερινότητά μας. Αποτελεί έκφραση της προσωπικότητας, ένα αόρατο κόσμημα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα όπου κι αν βρεθούμε. Για να απολαμβάνουμε, όμως, την πλήρη δύναμη και διάρκεια του αγαπημένου μας αρώματος, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που κάθε λάτρης της αρωματοποιίας αξίζει να γνωρίζει.

IG @rosiehw

Δεν τρίβουμε το άρωμα

Το κλασικό λάθος να ψεκάζουμε στους καρπούς και να τους τρίβουμε μεταξύ τους αλλοιώνει τις νότες και τη φυσική εξέλιξη του αρώματος. Η σωστή κίνηση είναι ένα απαλό ψέκασμα και… υπομονή. Το αφήνουμε να «αναπνεύσει» και να αναπτυχθεί μόνο του.



Εφαρμόζουμε σε ενυδατωμένο δέρμα

Το ξηρό δέρμα δεν συγκρατεί καλά το άρωμα. Η ιδανική στιγμή εφαρμογής είναι αμέσως μετά το ντους, όταν το δέρμα είναι καθαρό και ελαφρώς νωπό, ή πάνω από μια άοσμη ενυδατική. Έτσι το άρωμα «κλειδώνει» και διαρκεί περισσότερο.



Η σημασία της ποσότητας

Η υπερβολή δεν εντυπωσιάζει, αντιθέτως, μπορεί να κουράσει. Λίγες στοχευμένες εφαρμογές σε σημεία που το σώμα μας αναπτύσσει μεγαλύτερη θερμότητα, όπως ο λαιμός, πίσω από τα αυτιά και το εσωτερικό αγκώνα, αρκούν για ένα κομψό αλλά αισθητό αποτέλεσμα.

IG @rosiehw

Η εφαρμογή στο δέρμα και όχι στα ρούχα



Αν και πολλοί συχνά ψεκάζουν τα ρούχα τους, τα υφάσματα μπορεί να αλλοιώσουν το άρωμα ή να το λεκιάσουν. Το δέρμα, αντίθετα, επιτρέπει στο άρωμα να εξελιχθεί αρμονικά.

Η αποθήκευση

Το φως, η υγρασία και η θερμότητα είναι οι μεγαλύτεροι «εχθροί» του αρώματος. Φυλάσσουμε το άρωμά μας σε δροσερό και σκιερό μέρος - ποτέ στο μπάνιο. Έτσι, θα διατηρήσει την ένταση και τον χαρακτήρα του για περισσότερο καιρό.

Αποφεύγουμε τις «αρωματικές συγκρούσεις»

Η ανάμειξη με κρέμες, αποσμητικά ή hair products που έχουν έντονα αρώματα μπορεί να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα. Επιλέγουμε προϊόντα ουδέτερα ή με συμπληρωματικές νότες.

