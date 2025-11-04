Πότε μπορείς να ξεκινήσεις τη χρήση ρετινόλης, σύμφωνα με τους δερματολόγους
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
4 Νοεμβρίου 2025
Έχεις ακούσει για όλα τα σημαντικά οφέλη της ρετινόλης και τώρα αναρωτιέσαι πότε να την εντάξεις στη ρουτίνα σου; Το ισχυρό αυτό συστατικό περιποίησης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των skincare συστατικών, καθώς χαρίζει πιο λεία υφή, αντιμετωπίζει την ακμή, μειώνει λεπτές γραμμές και ρυτίδες, ενώ βελτιώνει συνολικά την όψη της επιδερμίδας. Όμως, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις να το εφαρμόζεις στο δικό σου δέρμα;
Η ρετινόλη
Η ρετινόλη είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α και ανήκει στην οικογένεια των ρετινοειδών. Θα τη βρεις σε ορούς, κρέμες προσώπου και κρέμες ματιών. Δρα σε κυτταρικό επίπεδο, ενισχύοντας την ανανέωση των κυττάρων και την παραγωγή κολλαγόνου.Με απλά λόγια, πρόκειται για το συστατικό που μπορεί να μεταμορφώσει την όψη της επιδερμίδας σου.
Σε ποια ηλικία μπορείς να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς ρετινόλη
Οι δερματολόγοι συμφωνούν ότι η ρετινόλη δεν είναι αποκλειστικά ένα συστατικό για ώριμες επιδερμίδες. Από τα μέσα της δεκαετίας των 20s, αν σε απασχολεί η ακμή ή οι πρώτες λεπτές γραμμές, μπορείς να ξεκινήσεις με μια ήπια μορφή ρετινόλης σε χαμηλή συγκέντρωση. Στα 30s, η ένταξή της θεωρείται must για προληπτική αντιγήρανση, καθώς βοηθά στην αποτροπή βαθύτερων ρυτίδων. Από τα 40s και μετά: Η ρετινόλη γίνεται το ισχυρό σου «όπλο» στην αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης και στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.
Πώς να ξεκινήσεις με ασφάλεια τη χρήση της
Ξεκίνα συντηρητικά, εφαρμόζοντάς τη 1–2 φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για αρχή. Επίλεξε ένα προϊόν με χαμηλή συγκέντρωση ρετινόλης, έτσι θα δώσεις χρόνο στην επιδερμίδα σου να το συνηθίσει. Συνδύασε τη ρετινόλη με μια θρεπτική ενυδατική κρέμα, και last but not least, η ρετινόλη μπορεί να κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο στον ήλιο. Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή αντηλιακού κάθε πρωί.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.
Διαβάζονται Τώρα
- Παναγία των Παρισίων: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος μετά από 30 χρόνια - Ήταν του ξυλουργού που βοήθησε στην αποκατάσταση από τη φωτιά του 2019
- Ισχυρή κρέμα lifting: 5+1 προϊόντα για να δείχνεις 10 χρόνια νεότερη
- Η Σίντνεϊ Σουίνι εθεάθη στο αυτοκίνητο του πρώην της, Τζόναθαν Νταβίνο - Ο τσακωμός τους έξω από το σπίτι της