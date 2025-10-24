Γυμνάζεσαι με μακιγιάζ; Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείς

Μετά από μια δυναμική προπόνηση, η αναζωογονημένη κυκλοφορία στο αίμα χαρίζει ένα glow effect που δεν μιμείται κανένα προϊόν μακιγιάζ

Η άσκηση έχει συνδεθεί με την ευεξία, την ενέργεια και τη λάμψη της επιδερμίδας. Όμως, για αρκετές γυναίκες το μακιγιάζ μοιάζει απαραίτητο ακόμη και στο γυμναστήριο. Μια λεπτή στρώση foundation για ομοιόμορφη όψη, λίγη μάσκαρα για περισσότερη ένταση στο βλέμμα, ή ένα lip gloss για να «ανεβάσει» τη διάθεση. Είναι όμως αυτή η συνήθεια τόσο αθώα όσο δείχνει;



Οι πόροι σε «δοκιμασία»

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται και οι πόροι διαστέλλονται, ώστε να αποβάλλεται ο ιδρώτας και να ρυθμίζεται η θερμοκρασία. Όταν στην επιδερμίδα υπάρχει μακιγιάζ, αυτή η φυσική διαδικασία εμποδίζεται. Το αποτέλεσμα; Οι πόροι φράζουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατελειών, σπυριών και ερεθισμών.

IG @camilacoelho





Ο ιδρώτας αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ο ιδρώτας από μόνος του είναι υγιής αντίδραση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν όμως έρχεται σε επαφή με foundation, πούδρα ή μάσκαρα, δημιουργεί ένα μείγμα που «κάθεται» στην επιδερμίδα. Το μείγμα αυτό μπορεί να γίνει ερεθιστικό, να αποδυναμώσει τον φυσικό φραγμό του δέρματος και να προκαλέσει αίσθηση λιπαρότητας ή δυσφορίας. Επιπλέον, το αλλοιωμένο μακιγιάζ σπάνια παραμένει κολακευτικό: τρέχει, λερώνει και χαλάει την εικόνα που ήθελες εξαρχής να διατηρήσεις.



IG @camilacoelho

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι δερματολόγοι και οι trainers συμφωνούν ότι η καλύτερη επιλογή είναι η καθαρή, γυμνή επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αν παρ’ όλα αυτά δεν αισθάνεσαι άνετα χωρίς μακιγιάζ, μπορείς να στραφείς σε λύσεις που σέβονται το δέρμα σου. Για παράδειγμα, μια ενυδατική κρέμα με SPF που προστατεύει και διατηρεί την ισορροπία της επιδερμίδας, λίγη διάφανη μάσκαρα ή brow gel που δίνουν φυσική ένταση χωρίς να βαραίνουν και ένα tinted lip balm που χαρίζει όψη φρεσκάδας χωρίς τον κίνδυνο μουτζουρώματος.