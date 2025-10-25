Οι ασυνήθιστες συνήθειες που “κλέβουν” τη νεότητα από το δέρμα σου

Περιορίζοντας αυτές τις συνήθειες, μπορείς να κάνεις ακόμα πιο αποτελεσματική τη skincare ρουτίνα σου

Ίσως να νομίζεις ότι με τον ορό, την ενυδατική σου κρέμα και το αντηλιακό σου κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την περιποίηση της επιδερμίδας σου. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές καθημερινές κινήσεις που επαναλαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη και οι οποίες, με τον καιρό, επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης. Δες ποιες είναι και σκέψου μήπως ήρθε η ώρα να τις περιορίσεις.



Το καλαμάκι

Το συνεχές «σούφρωμα» των χειλιών όταν πίνεις νερό ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα με καλαμάκι μπορεί να ακούγεται αθώο, αλλά στην πραγματικότητα ενισχύει την εμφάνιση λεπτών γραμμών γύρω από το στόμα, τις γνωστές κάθετες ρυτίδες τύπου «barcode».



Ο ύπνος στην ίδια στάση

Η σταθερή στάση στον ύπνο μπορεί να χαρίζει άνεση, αλλά ταυτόχρονα πιέζει το πρόσωπο στο ίδιο σημείο του μαξιλαριού κάθε βράδυ. Το αποτέλεσμα; Οι λεγόμενες «ρυτίδες ύπνου», που με τα χρόνια βαθαίνουν και μένουν μόνιμες.



Η αναπνοή από το στόμα

Όταν το στόμα μένει ανοιχτό - κυρίως στον ύπνο -, το δέρμα γύρω από τη γνάθο χάνει τη στήριξή του. Αυτό οδηγεί σε χαλάρωση, πιο έντονες ρινοχειλικές πτυχές και συχνά σε διπλοσάγονο.

Οι υπερβολικές εκφράσεις

Το χαμόγελο είναι αναντικατάστατο, αλλά όταν οι μύες του προσώπου καταπονούνται με συνεχείς έντονες εκφράσεις - όπως συνοφρύωμα ή υπερβολικό γέλιο -, οι ρυτίδες γίνονται πιο έντονες και μόνιμες με την πάροδο του χρόνου.



Το «σκυμμένο κεφάλι» στο κινητό

Η πολύωρη χρήση του κινητού τηλεφώνου με κατεβασμένο βλέμμα προκαλεί το φαινόμενο Tech Neck. Εκτός από προβλήματα στάσης, οδηγεί σε χαλάρωση του δέρματος στον λαιμό και σε πιο εμφανές διπλοσάγονο.