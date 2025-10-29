Body slugging: Η τεχνική που υπόσχεται να σου χαρίσει την πιο απαλή επιδερμίδα που είχες ποτέ
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
29 Οκτωβρίου 2025
Αν περνάς χρόνο στο TikTok, σίγουρα έχεις παρατηρήσει ένα trend που έχει γίνει viral στον κόσμο της ομορφιάς: το body-slugging. Εμπνευσμένο από το γνωστό slugging στο πρόσωπο, αυτή η τεχνική υπόσχεται απίστευτα απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αλλά τι ακριβώς είναι και γιατί έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ τους skincare lovers;
Βody-slugging
Το body-slugging είναι η πρακτική κατά την οποία εφαρμόζεις ένα παχύ στρώμα ενυδατικού προϊόντος με βάση κάποιο έλαιο ή η βαζελίνη σε ολόκληρο το σώμα, μετά την ενυδατική σου κρέμα. Ο σκοπός; Να «σφραγίσεις» την υγρασία στο δέρμα σου και να μειώσεις την απώλειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τα αποτελέσματα ενθουσιάζουν όποιον το έχει δοκιμάσει: Το δέρμα από ξηρό και θαμπό δείχνει μεταξένιο και φωτεινό μέσα σε λίγες μέρες. Σε μια εποχή που το self-care έχει γίνει συνώνυμο με την καθημερινή ρουτίνα, το body-slugging προσφέρει εύκολη και οικονομική λύση για ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας.
Πώς να το εφαρμόσεις σωστά
- Καθάρισε καλά το σώμα σου με ένα απαλό αφρόλουτρο
- Εφάρμοσε την ενυδατική σου λοσιόν ή butter σε νωπό δέρμα.
- «Σφράγισε» με ένα στρώμα βαζελίνης ή balm σε σημεία που είναι πιο ξηρά, όπως αγκώνες, γόνατα και φτέρνες.
- Άφησέ το όλη τη νύχτα και ξύπνα με baby-soft δέρμα.
Beauty tip: Αν δεν αγαπάς την αίσθηση της βαζελίνης, μπορείς να δοκιμάσεις προϊόντα με κεραμίδια ή φυτικά έλαια που προσφέρουν παρόμοιο αποτέλεσμα.
