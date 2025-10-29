Body slugging: Η τεχνική που υπόσχεται να σου χαρίσει την πιο απαλή επιδερμίδα που είχες ποτέ

Η τεχνική που πρέπει να δοκιμάσεις asap, αν έχεις ξηρό ή αφυδατωμένο δέρμα

Αν περνάς χρόνο στο TikTok, σίγουρα έχεις παρατηρήσει ένα trend που έχει γίνει viral στον κόσμο της ομορφιάς: το body-slugging. Εμπνευσμένο από το γνωστό slugging στο πρόσωπο, αυτή η τεχνική υπόσχεται απίστευτα απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αλλά τι ακριβώς είναι και γιατί έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ τους skincare lovers;



Βody-slugging

Το body-slugging είναι η πρακτική κατά την οποία εφαρμόζεις ένα παχύ στρώμα ενυδατικού προϊόντος με βάση κάποιο έλαιο ή η βαζελίνη σε ολόκληρο το σώμα, μετά την ενυδατική σου κρέμα. Ο σκοπός; Να «σφραγίσεις» την υγρασία στο δέρμα σου και να μειώσεις την απώλειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

IG @jessideoliveira

Τα αποτελέσματα ενθουσιάζουν όποιον το έχει δοκιμάσει: Το δέρμα από ξηρό και θαμπό δείχνει μεταξένιο και φωτεινό μέσα σε λίγες μέρες. Σε μια εποχή που το self-care έχει γίνει συνώνυμο με την καθημερινή ρουτίνα, το body-slugging προσφέρει εύκολη και οικονομική λύση για ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας.



IG @jessideoliveira

Πώς να το εφαρμόσεις σωστά

Καθάρισε καλά το σώμα σου με ένα απαλό αφρόλουτρο

Εφάρμοσε την ενυδατική σου λοσιόν ή butter σε νωπό δέρμα.

«Σφράγισε» με ένα στρώμα βαζελίνης ή balm σε σημεία που είναι πιο ξηρά, όπως αγκώνες, γόνατα και φτέρνες.

Άφησέ το όλη τη νύχτα και ξύπνα με baby-soft δέρμα.

Beauty tip: Αν δεν αγαπάς την αίσθηση της βαζελίνης, μπορείς να δοκιμάσεις προϊόντα με κεραμίδια ή φυτικά έλαια που προσφέρουν παρόμοιο αποτέλεσμα.