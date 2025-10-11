Τι να κάνεις για να περιορίσεις ή ακόμα και να αποφύγεις τελείως την ξηρότητα και το ξεφλούδισμα

Δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία "η diva του skincare". Η ρετινόλη όσο αποτελεσματική είναι, αλλά τόσο "ιδιότροπη" μοιάζει -ειδικά στην αρχή. Η φράση "τα πράγματα γίνονται χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα" θα μπορούσε εύκολα να έχει γραφτεί για αυτή, καθώς οι πρώτες εβδομάδες χρήσης μπορεί να φέρουν ανεπιθύμητες "παρενέργειες", όπως έξαρση της ακμής, ξηρότητα, ερυθρότητα ή ακόμη και ξεφλούδισμα.

Η αλήθεια είναι ότι η ρετινόλη μπορεί να μοιάζει απαιτητική στην αρχή, αλλά όσες πέρασαν το «τεστ επιμονής», δεν το μετάνιωσαν. Ο λόγος; Πίσω από αυτές τις -προσωρινές- δυσκολίες κρύβεται μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, με τις επιδερμίδα να γίνεται πιο λεία, πιο φωτεινή, πιο νεανική. Το μόνο που χρειάζεται είναι η σωστή στρατηγική.

Ακολουθούν 5 κανόνες που θα σου έδινε κάθε δερματολόγος για ομάλη ένταξη της ρετινόλης στην skincare ρουτίνα σου έτσι ώστε να αποφύγεις όσο το δυνατόν γίνεται... τα χειρότερα:

Ρετινόλη | Οι παρενέργειες και πώς να τις περιορίσεις

1. Ξεκίνησε με μικρή δόση, όχι με ενθουσιασμό

Στην περίπτωση της ρετινόλης, το “less is more” είναι νόμος. Επίλεξε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα -ιδανικά μεταξύ 0,2% και 0,3%- ώστε η επιδερμίδα σου να προσαρμοστεί ομαλά. Σκέψου το ως ένα είδος skin training, που θέλει μεν χρόνο αλλά ανταμείβει.

2. Η σταδιακή εφαρμογή είναι το νέο luxury

Αν η υπομονή είναι αρετή, τότε η ρετινόλη την επιβραβεύει. Ξεκίνησε με εφαρμογή μία φορά την εβδομάδα και, μόλις η επιδερμίδα σου αρχίσει να εξοικειώνεται, αύξησε σταδιακά τη συχνότητα σε δύο φορές την εβδομάδα ή ακόμα και μέρα παρά μέρα.

3. Η στιγμή της εφαρμογής μετράει

Καθώς η ρετινόλη προκαλεί φωτοευαισθησία, απόφυγε τη χρήση της το πρωί και προτίμησε να την εντάξεις στη βραδινή skincare ρουτίνα σου. Για να περιορίσεις τους ερεθισμούς τώρα, εφάρμοσέ την σε απόλυτα στεγνή επιδερμίδα και ποτέ σε βρεγμένο ή νωπό δέρμα, καθώς έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απορρόφησης του προϊόντος σε μεγαλύτερο βάθος απ’ όσο χρειάζεται.

IG @haileybieber

4. Προτίμησε ένα έλαιο με ρετινόλη αντί για έναν ορό

Αν η επιδερμίδα σου είναι ευαίσθητη ή αφυδατωμένη, αντί για ορό ή κρέμα, επίλεξε ένα facial oil με ρετινόλη, το οποίο θα προσφέρει πιο ήπια δράση και παράλληλα πλούσια ενυδάτωση. Σε περίπτωση που έχεις πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα ή είσαι έγκυος ή θηλάζουσα, προτίμησε ένα προϊόν με μια φυτική εναλλακτική της ρετινόλης, όπως το bakuchiol.

5. Δοκίμασε τη μέθοδο retinol sandwich

Για να περιορίσεις όσο το δυνατόν περισσότερο τις παρενέργειες της ρετινόλης, δοκίμασε την τεχνική που λατρεύουν οι skincare experts: Εφάρμοσε πρώτα την αγαπημένη σου ενυδατική κρέμα, μετά τη ρετινόλη κι έπειτα ξανά την κρέμα. Αυτό το "σάντουιτς" δημιουργεί ένα "προστατευτικό στρώμα" που μειώνει τους ερεθισμούς χωρίς να θυσιάζει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Editor's Τip: Προτίμησε κρέμες που περιέχουν υαλουρονικό οξύ, ceramides ή νιασιναμίδη, που συνεργάζονται ιδανικά με τη ρετινόλη, καταπραΰνοντας την επιδερμίδα.