Μετά την ηλικία των 60, η επιδερμίδα περνά σε ένα νέο στάδιο: η απώλεια όγκου γίνεται πιο αισθητή, η χαλάρωση εντείνεται και η υφή χάνει τη λεία, ομοιόμορφη όψη της. Οι ρυτίδες παύουν να είναι λεπτές γραμμές έκφρασης κι εγκαθίστανται βαθύτερα, απαιτώντας στοχευμένη φροντίδα. Σε αυτή τη φάση, μια απλή ενυδατική δεν είναι αρκετή. Η επιλογή μιας εξειδικευμένης κρέμας για βαθιές ρυτίδες, με ισχυρή αντιγηραντική σύνθεση, είναι πλέον απαραίτητη. Πρόκειται για μια επένδυση φροντίδας που δρα σε πολλαπλά επίπεδα: ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, επαναφέρει τη σφριγηλότητα, βελτιώνει τον τόνο και χαρίζει στην επιδερμίδα την πολύτιμη ελαστικότητα που φθίνει με τα χρόνια. Ακολουθούν πέντε συνθέσεις, ειδικά σχεδιασμένες για την πολύ ώριμη επιδερμίδα, που αξίζει να εντάξεις στη ρουτίνα σου:

Οι καλύτερες κρέμες για βαθιές ρυτίδες

Liftactiv Supreme Night, Vichy

Αυτή η αντιγηραντική κρέμα δρα ενάντια στις ρυτίδες, ακόμα και τις πιο βαθιές, την απώλεια σφριγηλότητας και την αλλοίωση της υφής της επιδερμίδας, χαρίζοντας μια πιο λεία και νεανική όψη.

Wrinkle Expert Day Cream 65+, L'Oréal Paris

Αυτή η κρέμα ημέρας είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των γυναικών άνω των 65 κι έτσι μειώνει τις βαθιές ρυτίδες, ενδυναμώνει και ενυδατώνει για μια επιδερμίδα πιο απαλή και νεανική.

V-Lift Cream, Valmont

Με υφή που λιώνει για εξαιρετική άνεση και γεμάτη με ισχυρά αντιγηραντικά ενεργά συστατικά, η κρέμα V-Lift μειώνει σταδιακά ακόμα και τις πιο βαθιές ρυτίδες, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για τις πιο ώριμες επιδερμίδες.

Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream, Shiseido

Αυτή η ενυδατική κρέμα καταπολεμά αποτελεσματικά τη γήρανση της επιδερμίδας και την αφήνει πιο σφριγηλή και ομοιόμορφη σε μόλις 2 εβδομάδες. Χάρη στη σύνθεσή της με κάρθαμο και εκχύλισμα από ρίζα τζίνσενγκ, ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου, συσφίγγει το περίγραμμα του προσώπου και μειώνει τις σκούρες κηλίδες και τις βαθιές ρυτίδες.

A.G.E. Interrupter Advanced Cream, SkinCeuticals

Αυτή η αντιρυτιδική κρέμα νέας γενιάς έχει αποδειχθεί κλινικώς ότι βελτιώνει πέντε τύπους ρυτίδων που συχνά στοχεύονται μέσω δερματολογικών αισθητικών θεραπειών: τις ρυτίδες στο μέτωπο, τις ρυτίδες μεσόφρυου, τις ρυτίδες στο πόδι της χήνας, τις ρινοπαρειακές πτυχώσεις, και τις ρυτίδες στις γωνίες του στόματος.

