Αντιγηραντική κρέμα προσώπου: Οι 5 πιο δημοφιλείς επιλογές

Μειώνουν τις ρυτίδες και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης και της θαμπής όψης

Φτάνει μια ματιά στον καθρέφτη για να καταλάβεις πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος: λεπτές γραμμές, θαμπάδα, τραχειά υφή, ρυτίδες. Γι' αυτό και καθώς περνούν τα χρόνια οι απλές ενυδατικές δεν είναι αρκετές. Οι καλύτερες αντιγηραντικές κρέμες προσώπου περιλαμβάνουν αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες C και E, που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύουν από περιβαλλοντικές φθορές ή ακόμα πιο δραστικά συστατικά, όπως η ρετινόλη και η μπακουκιόλη που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και βοηθούν στην λείανση των ρυτίδων. Στην ίδια σύνθεση, απαντώνται ενυδατικά και αναπλαστικά στοιχεία, όπως το υαλουρονικό οξύ και τα κεραμίδια, που προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση, επαναφέρουν την ελαστικότητα και δίνουν στην επιδερμίδα πλούσια, γεμάτη υφή.

Μεταξύ των τόσων πολλών διαφορετικών συνθέσεων που κατακλύζουν τα φαρμακεία και τα beauty counters, υπάρχουν κάποιες αντιγηραντικές κρέμες προσώπου που έχουν καταφέρει να γίνουν διαχρονικές, διατηρώντας για χρόνια σταθερό fan base. Είναι αυτές που θα βρεις παρακάτω:

Οι πιο δημοφιλείς αντιγηραντικές κρέμες προσώπου

Liftactiv Collagen Specialist 16 Day, Vichy-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα αυξάνει αποτελεσματικά την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα, οπότε συμβάλλει στην καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης, όπως είναι οι λεπτές γραμμές, οι ρυτίδες, το χαλαρωμένο περίγραμμα και ο ανομοιογενής τόνος του δέρματος.

Revitalizing Supreme+ Youth Power Crème, Estée Lauder-Απόκτησέ την εδώ

Με πλούσια και μεταξένια υφή, αυτή η κρέμα χαρίζει πιο ανορθωμένη και σφριγηλή όψη στην επιδερμίδα, μειώνει τις ρυτίδες, και αφήνει το πρόσωπο πιο λαμπερό και ενυδατωμένο.

Genifique Youth Activating Cream, Lancôme-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μοναδική, βελούδινη υφή, εμπλουτισμένη με λειαντικά ενεργά συστατικά, προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ασύγκριτη απαλότητα στην επιδερμίδα. Μέρα με τη μέρα, οι γραμμές λειαίνονται και η επιδερμίδα ξαναφωτίζεται.

Uplifting and Firming Advanced Day Cream, Shiseido-Απόκτησέ την εδώ

Η Uplifting and Firming Advanced Day Cream είναι η μεταξένια, πολυτελής κρέμα ημέρας, που δρα ενάντια στην απώλεια της ελαστικότητας, τις ρυτίδες και τα στίγματα της. Χαρίζει βαθιά ενυδάτωση, πιο σφριγηλή και ελαστική επιδερμίδα με λαμπερή όψη.

Revitalift Laser Renew Night, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με προ-ρετινόλη, υαλουρονικό οξύ και παράγωγο βιταμίνης C, αυτή η κρέμα αναπληρώνει τον όγκο της επιδερμίδας, συμβάλλει στη λείανση των ρυτίδων, στην ενίσχυση της λάμψης της επιδερμίδας και στην ορατή διόρθωση του ανόμοιου χρωματικού τόνου.