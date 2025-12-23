Ορός κολλαγόνου: 5 σέρουμ για αισθητά πιο σφριγηλή επιδερμίδα

«Γεμίζουν» τις ρυτίδες και κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο σφριγηλό και νεανικό

Καθώς μεγαλώνουμε, η επιδερμίδα μας χάνει σταδιακά την ικανότητά της να διατηρεί την σφριγηλότητα, την ελαστικότητα και τον όγκο της. Το κολλαγόνο, η πιο άφθονη πρωτεΐνη του δέρματος που το στηρίζει και το αναδομεί, μειώνεται φυσικά με τα χρόνια, με αποτέλεσμα οι λεπτές γραμμές, οι ρυτίδες και η χαλάρωση να γίνονται πιο εμφανείς. Τότε είναι που ένας ορός κολλαγόνου αξίζει να ενταχθεί στη ρουτίνα περιποίησης.

Αν και η μόρια του κολλαγόνου σε αυτού του είδους τους ορούς είναι συνήθως πολύ μεγάλα για να διεισδύσουν βαθιά στο δέρμα, όταν συνδυάζονται με άλλα δραστικά συστατικά, όπως το υαλουρονικό οξύ, η βιταμίνη C και τα πεπτίδια, μπορούν να «γεμίσουν», να ενυδατώσουν και να υποστηρίξουν τη συνολική υφή της επιδερμίδας, καθυστερώντας έτσι τα σημάδια γήρανσης. Ιδού εκείνοι που αξίζει να δοκιμάσεις:

Ορός κολλαγόνου: 5 top επιλογές

Collagen Bounce, clinéa

Αυτός ο αντιρυτιδικός και συσφικτικός ορός με 5% σύμπλοκο βιομιμιτικού Κολλαγόνου φυτικής προέλευσης, Τριπεπτίδιο Κολλαγόνου φυτικής προέλευσης και υαλουρονικό οξύ βοηθά στην αποκατάσταση του χαμένου όγκου της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα μειώνει αισθητά τις ρυτίδες.

Resveratrol-lift Instant Firming Serum, Caudalie

Εμπλουτισμένο με ρεσβερατρόλη, υαλουρονικό οξύ, ενισχυμένο κολλαγόνο vegan και κολλαγόνο 1 φυτικής προέλευσης, το σέρουμ της σειράς Resveratrol-Lift διορθώνει τις ρυτίδες, λειαίνει το οβάλ του προσώπου και αφήνει την επιδερμίδα αισθητά πιο σφριγηλή κι ανορθωμένη.

Pure Collagen Face Serum, Frezyderm

Αυτός ο ορός προσώπου με vegan κολλαγόνο αυξάνει τη σφριγηλότητα, μειώνει άμεσα τον όγκο και το βάθος των ρυτίδων και καταπολεμά συνολικά τα σημεία κούρασης στο δέρμα, επαναφέροντας τη φωτεινή, λαμπερή όψη. Ενισχύει την άμυνα του δέρματος απέναντι στους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες φθοράς του και προστατεύει το κολλαγόνο από τη διαδικασία γλυκοζυλίωσης και την επιβλαβή της δράση στη δομή του δέρματος.

Elements Collagen Elastin Serum, Juliette Armand

Αυτός ο συσφικτικός, ενυδατικός ορός κολλαγόνου για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες ενυδατώνει και ενισχύει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας του προσώπου και αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας της.

Collagen Expert Age Correcting Serum, L'Oréal Paris

Ενισχυμένος με 5% Γλυκερίνη + Πεπτίδια κολλαγόνου, ο Αντιγηραντικός Oρός Αναδόμησης Collagen Expert στοχεύει ενάντια στα σημάδια γήρανσης: έλλειψη σφριγηλότητας, λεπτές γραμμές και ρυτίδες.