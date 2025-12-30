Τι είναι η νιασιναμίδη και γιατί δεν πρέπει να λείπει από καμία skincare ρουτίνα

Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό που έχει δημιουργήσει το πιο μεγάλο buzz στον skincare κόσμο τα τελευταία χρόνια, και όχι άδικα. Από τις beauty experts και τις skincare addicts μέχρι τους δερματολόγους και τις αισθητικούς, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: οι ιδιότητες της νιασιναμίδης την καθιστούν ένα από τα πιο πολυλειτουργικά και αξιόπιστα ενεργά συστατικά της σύγχρονης κοσμετολογίας. Τη συναντάμε σε ορούς, κρέμες, toners και καθαριστικά, «συνεργάζεται» τέλεια με όλα τα άλλα actives χωρίς να έχει παρενέργειες, ενώ θεωρείται κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πάμε όμως να τη γνωρίσουμε καλύτερα...

Τι είναι η νιασιναμίδη;

Η νιασιναμίδη είναι μια μορφή της βιταμίνης Β3 (νιασίνη). Σε αντίθεση με άλλα δραστικά συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, η νιασιναμίδη ξεχωρίζει για την ήπια αλλά αποτελεσματική δράση της. Λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα ενεργά συστατικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, τόσο το πρωί, όσο και το βράδυ.

Τι ιδιότητες έχει η νιασιναμίδη;

Οι ιδιότητες της νιασιναμίδης είναι πολλαπλές και στοχεύουν σε βασικές ανάγκες της επιδερμίδας. Πρώτα απ’ όλα, συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας και στη μείωση της όψης των διεσταλμένων πόρων, κάνοντας το δέρμα να δείχνει πιο λείο και ομοιόμορφο. Παράλληλα, βοηθά στη μείωση των δυσχρωμιών και των σημαδιών ακμής, βελτιώνοντας σταδιακά τον τόνο της επιδερμίδας.

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος είναι η ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού. Η νιασιναμίδη βοηθά το δέρμα να συγκρατεί την υγρασία του, μειώνοντας την αφυδάτωση και την ευαισθησία. Αυτό σημαίνει λιγότερη τραχύτητα, περισσότερη ελαστικότητα και πιο υγιή όψη συνολικά. Επιπλέον, έχει καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για δέρματα με ερυθρότητα, τάση για ακμή ή ερεθισμούς.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η νιασιναμίδη βοηθά και με τη βελτίωση της υφής του δέρματος και τη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών, καθώς υποστηρίζει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και την κυτταρική ανανέωση. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο φωτεινή, πιο δυνατή και εμφανώς πιο ισορροπημένη.