Τα skincare συστατικά που δεν πρέπει να συνδυάζεις ποτέ

Οι... καταστροφικοί συνδυασμοί που σαμποτάρουν την επιδερμίδα σου

Αν αγαπάς το skincare όσο και εμείς, τότε σίγουρα το ντουλάπι του μπάνιου σου θα έχει γεμίσει με κάθε λόγής μπουκαλάκια με ορούς και βαζάκια με κρέμες. Και η απορία είναι μία: Τι μπορεί να συνδυαστεί με τι; Η αλήθεια είναι πως, όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται το layering πολλών δραστικών συστατικών για πιο γρήγορα αποτελέσματα, κάποιοι συνδυασμοί είναι απλώς… καταστροφικοί. Όχι μόνο δεν πολλαπλασιάζουν το όφελος, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς, ξηρότητα και να σαμποτάρουν εντελώς την αποτελεσματικότητα της ρουτίνας σου. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί εκείνα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείς ποτέ μαζί:

Τα skincare συστατικά που δεν πρέπει ποτέ να συνδυάζεις

Ρετινόλη & AHA/BHA

Η ρετινόλη και τα οξέα (γλυκολικό, γαλακτικό, σαλικυλικό) είναι από τα πιο ισχυρά δραστικά συστατικά στην περιποίηση. Και τα δύο επιταχύνουν την κυτταρική ανανέωση και βελτιώνουν την υφή της επιδερμίδας. Όταν όμως χρησιμοποιούνται μαζί στην ίδια ρουτίνα, συνήθως οδηγούν σε ερεθισμούς, κοκκινίλες και ξεφλούδισμα. Αν θέλεις και τα δύο στη ζωή σου, προτίμησε να τα εναλλάσσεις σε διαφορετικές βραδιές.

Ρετινόλη & Benzoyl Peroxide

Το benzoyl peroxide είναι ένα από τα πιο κλασικά κι αποτελεσματικά συστατικά για την ακμή. Όταν όμως συνδυάζεται με τη ρετινόλη μπορεί όχι μόνο να ξηράνει υπερβολικά την επιδερμίδα, αλλά και να απενεργοποιήσει τη δράση της. Με απλά λόγια: περισσότερη ταλαιπωρία, λιγότερο αποτέλεσμα. Χρησιμοποίησέ τα λοιπόν σε διαφορετικές ρουτίνες ή εναλλάξ μέσα στην εβδομάδα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ρετινόλη & Βιταμίνη C

Η ρετινόλη και η βιταμίνη C είναι δύο από τα πιο πολυσυζητημένα και αποτελεσματικά δραστικά συστατικά στον κόσμο του skincare. Όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται να τα χρησιμοποιείς μαζί για «διπλό» αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι πως αυτός ο συνδυασμός σπάνια είναι καλή ιδέα, αφού συνήθως οδηγεί σε κοκκινίλες, τσούξιμο, ξεφλούδισμα και γενικότερη αίσθηση δυσφορίας.

Η βιταμίνη C και η ρετινόλη λειτουργούν καλύτερα σε διαφορετικό pH. Όταν εφαρμόζονται μαζί, όχι μόνο αυξάνεται ο κίνδυνος ερεθισμού, αλλά μπορεί να μειωθεί και η αποτελεσματικότητά τους. Τι μπορείς να κάνεις για να τα χρησιμοποιήσεις και τα δύο; Ένταξέ τα σε διαφορετική ρουτίνα. Η βιταμίνη C είναι ιδανική για το πρωί, καθώς προσφέρει λάμψη και ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία, ενώ ενισχύει και τη δράση του αντηλιακού απέναντι στη ρύπανση και την ακτινοβολία. Η ρετινόλη, από την άλλη, ταιριάζει απόλυτα στη βραδινή ρουτίνα, όπου μπορεί να δουλέψει ανενόχλητη, βοηθώντας στη βελτίωση της υφής, των λεπτών γραμμών και των ατελειών.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένες σύγχρονες φόρμουλες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζουν τα δύο συστατικά με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά αυτές αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιδερμίδων, ειδικά όσων είναι ευαίσθητες ή αρχάριες στη χρήση δραστικών, ο συνδυασμός στην ίδια ρουτίνα παραμένει ριψοκίνδυνος.