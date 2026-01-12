Κοστίζουν λιγότερο από 25€

Τα τελευταία χρόνια, οι κρέμες προσώπου με βιταμίνη C έχουν γίνει από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς. Αν ωστόσο η -συνήθως- υψηλή τιμή τους σε έχει κάνει να διστάζεις, σου έχουμε καλά νέα: πλέον μπορείς να βρεις αποτελεσματικές, υψηλής ποιότητας κρέμες σε προσιτές τιμές που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες ενυδάτωσης του δέρματός σου, ενώ παράλληλα χαρίζουν λάμψη στο πρόσωπο, χωρίς να επιβαρύνουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό σου.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με βιταμίνη C στη ρουτίνα σου;

Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο μελετημένα και ευεργετικά συστατικά στον κόσμο του skincare. Λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν πρόωρη γήρανση, ενώ παράλληλα ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, βοηθά στη μείωση των δυσχρωμιών και δίνει στο πρόσωπο μια πιο φωτεινή, ομοιόμορφη όψη. Σε συνδυασμό με ενυδατικά στοιχεία, όπως το υαλουρονικό οξύ και η νιασιναμίδη, η βιταμίνη C μπορεί να μεταμορφώσει την επιδερμίδα κάνοντάς τη να δείχνει πιο λαμπερή και νεανική.

Kρέμα προσώπου με βιταμίνη C: 5 top οικονομικές επιλογές

Revitalift Vitamin C Brightening Cream, L’Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα αναζωογόνησης και λάμψης L’Oréal Paris Revitalift Vitamin C φροντίζει να δώσει στην επιδερμίδα την επιθυμητή λάμψη. Επιπλέον, καταπολεμά τα πρώτα σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας και μειώνει την ορατότητα των πόρων και των λεπτών γραμμών.

Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, The Ordinary-Απόκτησέ την εδώ

Το Vitamin C Suspension περιέχει 23% καθαρό L-ασκορβικό οξύ, το οποίο παραμένει απόλυτα σταθερό λόγω της απουσίας νερού κι έτσι οι δυνατότητές του αξιοποιούνται πλήρως. Ενοποιεί και φωτίζει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα την ενυδατώνει χάρη στις σφαίρες του υαλουρονικού οξέος στη σύνθεσή του.

Glow Brightening Gel Cream, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Σαν "σφηνάκι" βιταμίνης C, αυτή η κρέμα λάμψης φωτίζει και προστατεύει την επιδερμίδα, εξασφαλίζοντας παράλληλα συνεχή ενυδάτωση για έως και 24 ώρες. Μέρα με τη μέρα, λειαίνει την επιφάνεια του δέρματος και εξισορροπεί τον τόνο, για φυσικά λαμπερή όψη.

Vitamin C Night Cream, Bioten-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα προσώπου με βιταμίνη C αναζωογονεί και φωτίζει την επιδερμίδα, ελαχιστοποιεί τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, ενώ βοηθά και στη μείωση των σκούρων κηλίδων και των δυσχρωμιών.

Skin Active Vitamin C Glow Boost Day Cream, Garnier-Απόκτησέ την εδώ

Η ενυδατική κρέμα ημέρας Garnier Skin Active Vitamin C αναπλάθει την επιδερμίδα και απαλύνει τις λεπτές γραμμές, με αποτέλεσμα ένα λείο και λαμπερό δέρμα που ακτινοβολεί υγεία.