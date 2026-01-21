Οι καινοτόμες συνθέσεις που προστατεύουν την επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας τις ρυτίδες και τις κηλίδες

Τους τελευταίους μήνες, ένα συστατικό κάνει αισθητή την παρουσία του σε κάθε σοβαρή skincare λίστα κι αυτό δεν είναι άλλο από το φερουλικό οξύ. Αν μέχρι τώρα μιλούσαμε για τη βιταμίνη C, τη ρετινόλη ή το υαλουρονικό, σήμερα οι beauty insiders έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αυτό το πανίσχυρο αντιοξειδωτικό και το αναδεικνύουν ως το νέο μεγάλο trend στην περιποίηση της επιδερμίδας. Από ελαφριά boosters λάμψης μέχρι προηγμένες φόρμουλες αντιγήρανσης, τα προϊόντα με φερουλικό οξύ υπόσχονται πιο φωτεινή, πιο ομοιόμορφη και πιο ανθεκτική επιδερμίδα απέναντι στο στρες της πόλης και τα σημάδια του χρόνου.

Γιατί να εντάξεις προϊόντα με φερουλικό οξύ στη ρουτίνα σου;

Το φερουλικό οξύ είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό φυτικής προέλευσης που προστατεύει την επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες, τη φωτογήρανση και τους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση του τόνου και της υφής του δέρματος.

Συχνά το βλέπουμε να συνδυάζεται με βιταμίνη C, καθώς όχι μόνο ενισχύει τη σταθερότητά της, αλλά και πολλαπλασιάζει τη συνολική αντιοξειδωτική δράση της φόρμουλας. Με απλά λόγια, το φερουλικό οξύ λειτουργεί σαν «ενισχυτής απόδοσης», κάνοντας τη βιταμίνη C πιο αποτελεσματική, πιο ανθεκτική στον χρόνο και πιο φιλική προς την επιδερμίδα -και αυτός ο συνδυασμός θεωρείται σήμερα χρυσός κανόνας για λάμψη, προστασία και αντιγήρανση.

Τα καλύτερα προϊόντα με φερουλικό οξύ

Rénergie H.C.F. Triple Serum, Lancôme

Η σύνθεσή του Rénergie H.C.F. Triple Serum βασίζεται στη συνεργατική δράση 3 συστατικών σε βέλτιστη συγκέντρωση ώστε να υπάρχει στοχευμένη δράση σχετικά με την πυκνότητα της επιδερμίδας, τις ρυτίδες και τις σκούρες κηλίδες. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C + νιασιναμίδη και φερουλικό οξύ για μείωση των πιο συχνών σημαδιών γήρανσης.

C E Ferulic Serum, SkinCeuticals

Το C E Ferulic® είναι ένας επαναστατικός αντιοξειδωτικός συνδυασμός με 15% L-ασκορβικό οξύ, 1% α-τοκοφερόλη και 0,5% φερουλικό οξύ, που αποδίδει προηγμένη προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες φωτογήρανσης εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν πρώιμα σημάδια γήρανσης.

Bee Tech Concentrates C15 Propolis Correct Serum, APIVITA

O ορός C15 Propolis Correct αποτελεί έναν ισχυρό συνδυασμό αντιγήρανσης με βιταμίνες C & E και Πατενταρισμένη propolis AoX-CR. Καταπολεμά τις βλάβες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, αφήνοντας την επιδερμίδα αισθητά πιο λεία και λαμπερή.

Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3%, The Ordinary

Χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητές τους, ο συνδυασμός ρεσβερατρόλης 3% + φερουλικού οξέος 3% προστατεύει την επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του δέρματος.

C + F Serum, Dr. Villy Skincare

Αυτός ο ορός προσώπου με βιταμίνη C, φερουλικό οξύ και άλφα αρβουτίνη προσφέρει ισχυρή προστασία από τον ήλιο εξουδερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες, μειώνει την παραγωγή μελανίνης, ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και αποκαθιστά τον δερματικό φραγμό.