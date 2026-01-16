Kρέμα νυκτός: 5 κορυφαίες οικονομικές επιλογές κάτω από 30€

Για ενυδάτωση, αντίγηρανση και επανόρθωση

Όσο κοιμάσαι, το δέρμα ανανεώνεται και επανορθώνει τις βλάβες του πιο αποτελεσματικά, γι’ αυτό και μια σωστά επιλεγμένη κρέμα νυκτός μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά στην όψη και την υφή του. Ενυδάτωση, θρέψη, λείανση και επαναφορά της λάμψης είναι οι βασικοί στόχοι -και δεν χρειάζεται να επενδύσεις μια μικρή περιουσία για να τους πετύχεις.

Σε αντίθεση με τις κρέμες ημέρας, οι φόρμουλες που προορίζονται για χρήση το βράδυ δεν έχουν να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες, όπως η ρύπανση ή η ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, είναι συνήθως πιο πλούσιες σε υφή και πιο ενισχυμένες σε δραστικά συστατικά, με στόχο την αποκατάσταση, την επανόρθωση και τη βαθύτερη ενυδάτωση. Δεν περιέχουν SPF, αλλά επικεντρώνονται σε συστατικά που δουλεύουν σε βάθος, όπως η ρετινόλη, υποστηρίζοντας τους φυσικούς μηχανισμούς ανανέωσης της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ακολουθούν πέντε αποτελεσματικές και απόλυτα value-for-money επιλογές που αξίζουν την προσοχή σου:

Κρέμα νυκτός: 5 top οικονομικές επιλογές κάτω των 30€

Lift & Firm Recovery Firming Night Cream, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η αναπλαστική συσφικτική κρέμα, εμπλουτισμένη με πεπτίδια, θρέφει το δέρμα, το συσφίγγει και το αναπλάθει κάθε νύχτα. Η υπόσχεσή της: να δράσει στα σημάδια γήρανσης που συνδέονται με την απώλεια κολλαγόνου.

Sleeping Spa Overnight De-Stress Cream-Mask, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Αυτό το πλούσιο balm με 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος, έλαιο CBD και μελατονίνη ξαναγεμίζει την επιδερμίδα με ενυδάτωση και βοηθά στην ενίσχυση των μηχανισμών ανάπλασης του δέρματος τη νύχτα. Ενυδατώνει άμεσα για έως και 48ώρες, καταπραΰνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.

Revitalift Laser Κρέμα Νυκτός με Ρετινόλη & Νιασιναμίδη, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ρετινόλη και νιασινιαμίδη, αυτή η κρέμα νυκτός μειώνει τις ρυτίδες, βελτιώνει τον χρωματικό τόνο, λειαίνει και συσφίγγει την επιδερμίδα.

Retinol Boost Night Cream, Neutrogena-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ελαφριά αντιγηραντική κρέμα νυκτός απορροφάται γρήγορα και απελευθερώνει καθαρή ρετινόλη απευθείας στα ανώτερα στρώματα του δέρματος. Αυτό το εξαιρετικά αποτελεσματικό συστατικό έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επιταχύνει την παραγωγή κολλαγόνου και την ανανέωση των κυττάρων στην επιφάνεια του δέρματος, καταπολεμώντας έτσι τα ορατά σημάδια γήρανσης.

Revitalift Laser Renew Night, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με προ-ρετινόλη, υαλουρονικό οξύ και παράγωγο βιταμίνης C, αυτή η κρέμα ενυδατώνει εντατικά και αναπληρώνει τον όγκο της επιδερμίδας, λειαίνει τις ρυτίδες, συμβάλλει στην ενίσχυση της λάμψης της επιδερμίδας και στην ορατή διόρθωση του ανόμοιου χρωματικού τόνου.