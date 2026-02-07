Αφρόλουτρο για ατοπική δερματίτιδα: Οι 5 αγαπημένες επιλογές των δερματολόγων

Καθαρίζουν ήπια χωρίς να ξηραίνουν την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό

Aτοπική δερματίτιδα δεν σημαίνει απλώς «ξηρό δέρμα». Πρόκειται για μια χρόνια, φλεγμονώδης κατάσταση που κάνει την επιδερμίδα υπερβολικά ευαίσθητη, επιρρεπή σε κνησμό και ερεθισμούς, και με ελαττωμένη ικανότητα να κρατά την υγρασία της. Αντιμετωπίζοντας κι εγώ η ίδια καθημερινά αυτή την πρόκληση, ξέρω πολύ καλά ότι ένα αφρόλουτρο για ατοπική δερματίτιδα μπορεί να βοηθήσει πραγματικά πολύ.

Ένα τέτοιο προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζει ήπια χωρίς να ξηραίνει, να ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος και να μειώνει τον κνησμό. Αντί για σκληρά σαπούνια, περιέχει ήπια επιφανειοδραστικά, ενυδατικά συστατικά όπως γλυκερίνη και έλαια, κεραμίδια που βοηθούν στην αποκατάσταση του φραγμού της επιδερμίδας, καθώς και αντιερεθιστικά ένζυμα και εκχυλίσματα που καταπραΰνουν την ευαισθησία.

Ιδού πέντε αφρόλουτρα για ατοπική δερματίτιδα που λατρεύουν οι δερματολόγοι και που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις:

Αφρόλουτρο για ατοπική δερματίτιδα: 5 προϊόντα που θα σου πρότεινε ο δερματολόγος

Atoprel Bath Cream, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το κρεμώδες bath cream είναι πλούσιο σε φυτικά βούτυρα και έλαια κι έτσι καθαρίζει απαλά την ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα με ατοπική προδιάθεση χωρίς να διαταράσσει τον υδρολιπιδικό μανδύα.

Lipikar Gel Lavant, La Roche-Posay-Απόκτησέ το εδώ

Το La Roche-Posay Lipikar καθαρίζει απόλυτα την επιδερμίδα ολόκληρου του σώματος, δροσίζει ευχάριστα και χαρίζει μεταξένια απαλότητα, ενώ παράλληλα καταπραΰνει την επιδερμίδα και ενισχύει την ικανότητα άμυνας του δέρματος.

XeraCalm Nutrition Cleansing Gel, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Το τζελ ντους Avène XeraCalm καθαρίζει απαλά το δέρμα ολόκληρου του σώματος και του παρέχει την απαραίτητη ενυδάτωση, ενώ το αναζωογονεί ευχάριστα.

Derma Balance Cleansing Gel, Pharmasept-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό ενυδατικό gel καθαρισμού για πρόσωπο και σώμα περιέχει πρεβιοτικά που συμβάλλουν στην ομαλή εξισορρόπηση του μικροβιώματος της επιδερμίδας και στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού.

Xemose C8+ Anti-Itch Cleansing Oil, Uriage-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το καταπραϋντικό λάδι καθαρισμού καθαρίζει και καταπραΰνει από το πρώτο κιόλας ντους. Με την υφή του που μετατρέπεται από τζελ σε λάδι και σχηματίζει έναν απαλό αφρό, στοχεύει στους τρεις εξασθενημένους φραγμούς του ατοπικού δέρματος για να ανακουφίσει την αίσθηση τραβήγματος, να θρέψει σε βάθος και να αφήσει το δέρμα ήρεμο, προστατευμένο και άνετο.