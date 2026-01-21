Χαρίζουν έναν πιο ομοιόμορφο τόνο, μειώνοντας τις δυσχρωμίες και τις κηλίδες

Οι καφέ κηλίδες, η ανομοιόμορφη χροιά και η θαμπή όψη κλέβουν την λάμψη της επιδερμίδας, κάνοντάς τη συνολική εικόνα να δείχνει τελικά πιο ώριμη και κουρασμένη. Η λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι μια λευκαντική κρέμα προσώπου που στοχεύουν τις δυσχρωμίες, εξισορροπούν τον τόνο του δέρματος και χαρίζουν αίσθηση ενυδάτωσης και λάμψης. Και παραδόξως δεν χρειάζεται να βγεις εκτός budget για να τα πετύχεις όλα αυτά.

Από φόρμουλες με βιταμίνη C και νιασιναμίδη έως απαλές λοσιόν με εκχυλίσματα φυσικών συστατικών, οι παρακάτω οικονομικές λευκαντικές κρέμες πορσωπου κάνουν τη φωτεινή επιδερμίδα πιο προσιτή από ποτέ:

Λευκαντική κρέμα προσώπου: 5 επιλογές κάτω από 30€

Spot End Day Cream SPF15, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η λευκαντική κρέμα προσώπου προλαμβάνει τις δυσχρωμίες και αντιμετωπίζει τις κηλίδες ηλικίας (age spots), κηλίδες που οφείλονται στον ήλιο, πανάδες λόγω εγκυμοσύνης και κηλίδες από τη χρήση καλλυντικών.

Cellular Luminous630 Antispot Day Fluid Triple Protection SPF50, Nivea-Απόκτησέ την εδώ

Το πατενταρισμένο αντιοξειδωτικό συστατικό LUMINOUS630® συνδυάζεται με μια επιπλέον προστατευτική, αλλά ελαφριά σύνθεση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με Υαλουρονικό Οξύ για ανανέωση των κυττάρων, Βιταμίνη E και φίλτρα UVA / UVB που ενεργοποιούν τα κύτταρα. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο λαμπερή και ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Eva Belle Anti-Spot Cream SPF15, Intermed-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στο σύμπλοκο των δραστικών εκχυλισμάτων αλλά και στα κλινικά δοκιμασμένα ενεργά συστατικά της, αυτή η κρέμα διορθώνει τις κηλίδες, προσδίδοντας ομοιόμορφο τόνο και λάμψη στην επιδερμίδα. Παράλληλα, βοηθάει στον έλεγχο της αύξησης της μελανίνης και προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, προλαμβάνοντας την επανεμφάνιση των κηλίδων.

Whitening Cream SPF15, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα προσφέρει λεύκανση, φωτεινότητα και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, μέσω της αναστολής των τριών σταδίων της μελανογένεσης, χάρη στην επαναστατική σύνθεση με a–Arbutin, εκχύλισμα ρίζας κουρκουμά και φυσική Βιταμίνη C.

Age Active Anti-Dark Spots SPF15, The Skin Pharmasist-Απόκτησέ την εδώ

Η Age Active Anti-Dark Spots SPF15 διορθώνει τις δυσχρωμίες και τις πανάδες του δέρματος και χαρίζει ομοιόμορφο τόνο. Παράλληλα, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προλαμβάνει την εμφάνιση των κηλίδων.