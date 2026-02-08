Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις το πιο εύκολο σπιτικό scrub προσώπου

Για μια πιο λεία και απαλή επιδερμίδα

Το πρόσωπό σου εκτίθεται καθημερινά σε ρύπους, σκόνη, μακιγιάζ και περιβαλλοντικούς παράγοντες που φράζουν τους πόρους και κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει θαμπή και κουρασμένη. Όσο κι αν καθαρίζεις το δέρμα σου, τα νεκρά κύτταρα συσσωρεύονται στην επιφάνεια και εμποδίζουν την ανανέωση της επιδερμίδας. Με απλά υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι, μπορείς να φτιάξεις ένα σπιτικό scrub προσώπου που θα απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και θα αφήσει το δέρμα σου απαλό και λαμπερό. Επιπλέον, θα επιτρέψει στα προϊόντα περιποίησης που θα χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια να απορροφηθούν καλύτερα και να δράσουν πιο αποτελεσματικά.

Συνταγή για σπιτικό scrub προσώπου

Τι θα χρειαστείς:

1 κουταλιά μέλι

1 κουταλιά ζάχαρη

Λίγες σταγόνες ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε όλα τα υλικά σε ένα μικρό μπολ μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Εφάρμοσε το scrub σε καθαρό, νωπό πρόσωπο με απαλές κυκλικές κινήσεις, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Κάνε μασάζ για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια ξέβγαλε με χλιαρό νερό. Προχώρησε με την καθιερωμένη ρουτίνα σου.

Editor's Tip: Μπορείς να χρησιμοποιείς αυτό το scrub 1–2 φορές την εβδομάδα για καλύτερα αποτελέσματα.

Αμέσως θα νιώσεις την επιδερμίδα σου πιο λεία και πιο απαλή. Γιατί; Το μέλι ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα, ενώ η ζάχαρη λειτουργεί ως φυσικό απολεπιστικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο καθαρό, λείο και αναζωογονημένο.