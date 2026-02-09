Τα toners, οι μάσκες και τα serums που αξίζει να βάλεις στη ρουτίνα σου αν θέλεις να αποκτήσεις baby soft skin

Αν υπάρχει ένα συστατικό που έχει αναδειχθεί στον MVP της ρουτίνας περιποίησης κάθε skintellectual, αυτό είναι το γλυκολικό οξύ. Από toners και serums μέχρι μάσκες και peelings, το συναντάμε παντού τα τελευταία χρόνια κι αυτό δεν είναι σίγουρα τυχαίο. Με τη φήμη του «game changer» στην περιποίηση της επιδερμίδας, το γλυκολικό οξύ υπόσχεται πιο λαμπερό, λείο και ανανεωμένο δέρμα, τόσο απαλό και μεταξένιο που θυμίζει δέρμα μωρού. Τι είναι όμως ακριβώς και ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα με γλυκολικό οξύ;

Τι είναι το γλυκολικό οξύ;

Το γλυκολικό οξύ ανήκει στην οικογένεια των άλφα-υδροξυ οξέων (AHA) και προέρχεται συνήθως από το ζαχαροκάλαμο. Ξεχωρίζει για το μικρό του μοριακό μέγεθος, το οποίο του επιτρέπει να διεισδύει αποτελεσματικά στην επιδερμίδα, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνειά της και βοηθώντας στην ανανέωσή της.

Τι προσφέρει το γλυκολικό οξύ στην επιδερμίδα;

Τα προϊόντα με γλυκολικό οξύ συμβάλλουν στη βελτίωση της υφής και της φωτεινότητας του δέρματος, χαρίζοντας πιο λεία και ομοιόμορφη όψη. Επιπλέον, βοηθούν στη μείωση των λεπτών γραμμών, των δυσχρωμιών και των σημαδιών ακμής, ενώ παράλληλα ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου. Με συστηματική χρήση, το δέρμα δείχνει πιο καθαρό, λείο ανανεωμένο και λαμπερό.

Πώς να εντάξεις το γλυκολικό οξύ στη ρουτίνα σου;

Το γλυκολικό οξύ πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, ειδικά από όσους έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα. Συνιστάται να εφαρμόζεται κυρίως το βράδυ, σε καθαρό και στεγνό δέρμα, ξεκινώντας με χαμηλή συχνότητα (1–2 φορές την εβδομάδα). Φυσικά είναι απαραίτητη η χρήση αντηλιακού το επόμενο πρωί, καθώς το γλυκολικό οξύ αυξάνει τη φωτοευαισθησία του δέρματος, ενώ καίριας σημασίας είναι και η σωστή ενυδάτωση μετά την εφαρμογή για τη διατήρηση της ισορροπίας και της άνεσης της επιδερμίδας.

Γλυκολικό οξύ : 5 προϊόντα που πρέπει να δοκιμάσεις

Watermelon Glow AHA Night Treatment, Glow Recipe-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένη με γλυκολικό και γαλακτικό οξύ, αυτή η ισχυρή αναζωογονητική μάσκα νύχτας κάνει απαλή απολέπιση για ορατή λάμψη και ένα πιο σφριγηλό και λείο δέρμα.

Radiance Protocol Peeling Mask, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η θεραπεία SOS με καθαρό γλυκολικό οξύ, παπαΐνη και bisabolol ενισχύει τη λάμψη, απολεπίζει απαλά και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Η υφή της επιδερμίδας βελτιώνεται, οι πόροι φαίνονται λιγότερο ορατοί και ο τόνος της επιδερμίδας γίνεται πιο ομοιόμορφος και φωτεινός.

Vinoperfect Concentrated Brightening Glycolic Essence, Caudalie-Απόκτησέ το εδώ

Εμπνευσμένο από την ασιατική ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας και εμπλουτισμένο με γλυκολικό οξύ, το essence της σειράς Vinoperfect απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, χαρίζοντας στην επιδερμίδα υγεία, λάμψη και ομοιομορφία.

Glycolic Acid 7% Toning Solution, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το συμπυκνωμένο vegan τονωτικό διάλυμα με περιεκτικότητα 7% σε γλυκολικό οξύ προσφέρει ήπια απολέπιση για καλύτερη λάμψη και φωτεινότητα της επιδερμίδας. Περιέχει επίσης εκχύλισμα πιπερώδους δάφνης Ταζμανίας για τη μείωση των ερεθισμών που συχνά συνδέονται με τη χρήση οξέων φρούτων.

Revitalift Laser Peeling Effect Ampoules, L'Oréal Paris-Απόκτησέ τες εδώ

Οι αμπούλες της σειράς Revitalift Laser περιέχουν 10% γλυκολικό οξύ κι έτσι συμβάλλουν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας. Το αποτέλεσμα; Ο τόνος της επιδερμίδα είναι πιο φωτεινός, οι λεπτές γραμμές φαίνονται πιο λείες και οι καφέ κηλίδες μειώνονται.