Μαύρη μάσκα προσώπου: 5 επιλογές για βαθύ καθαρισμό

Οι μάσκες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα ή μαύρα στίγματα

Οι μαύρες μάσκες προσώπου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια το απόλυτο must στην περιποίηση του λιπαρού δέρματος, χάρη στην ικανότητά τους να καθαρίζουν σε βάθος και να αφήνουν την επιδερμίδα φρέσκια και απαλή.

Το μυστικό τους κρύβεται στα συστατικά τους: συνήθως περιέχουν ενεργό άνθρακα ή/και άργιλο, που απορροφούν τους ρύπους, την περίσσεια σμήγματος και τις τοξίνες, μαζί με φυτικά εκχυλίσματα που καταπραΰνουν και ενυδατώνουν το δέρμα. Αυτές οι μάσκες λειτουργούν σαν μαγνήτης για τα νεκρά κύτταρα και τις ακαθαρσίες, αφήνοντας τους πόρους καθαρούς και το πρόσωπο πιο λαμπερό. Πολλές μάλιστα συνδυάζουν και ήπια απολεπιστικά συστατικά ή συστατικά όπως το σαλικυλικό οξύ στη σύνθεσή τους, προσφέροντας διπλή δράση, καθαρισμό και λείανση της υφής του δέρματος.

Αν νιώθεις ότι μια μαύρη μάσκα προσώπου λείπει από τη ρουτίνα σου, στην παρακάτω λίστα είναι βέβαιο ότι θα βρεις την πλέον ιδανική για εσένα:

Μαύρη μάσκα προσώπου: 5 top επιλογές

Insta-Masque, NUXE-Απόκτησέ την εδώ

Η αποτοξινωτική μάσκα προσώπου της NUXE περιέχει φυτικό άνθρακα και ροδόνερο κι έτσι δεσμεύει και απομακρύνει όλους τους ρύπους, ενώ παράλληλα καταπραΰνει και φωτίζει αισθητά την επιδερμίδα, αφήνοντάς την απαλή.

Purifying & Oil Balancing Black Face Mask with Propolis, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μαύρη μάσκα προσώπου με πρόπολη εξισορροπεί τη λιπαρότητα, προλαμβάνει τις ατέλειες και επαναφέρει την ισορροπία για μια υγιή και φρέσκια επιδερμίδα.

Clear Improvement® Active Charcoal Mask To Clear Pores, Origins-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ενεργό άνθρακα και άργιλο, αυτή η μαύρη μάσκα προσώπου αποτοξινώνει και καθαρίζει το δέρμα, ενώ το προστατεύει από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις.

AHA + BHA Charcoal Mattifying Serum Mask, Garnier-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μαύρη υφασμάτινη μάσκα είναι εμπλουτισμένη με έναν θρεπτικό ορό, ο οποίος περιέχει ευεργετικό εκχύλισμα από μαύρα φύκια και ενεργό άνθρακα. Σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ, πλημμυρίζει το πρόσωπο με μια δόση ενυδάτωσης, ενώ παράλληλα απομακρύνει την περίσσεια λιπαρότητας.

Elements Charcoal Detox Mask, Juliette Armand-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η καθαριστική, αποτοξινωτική μάσκα προσώπου με ενεργό άνθρακα απομακρύνει τους ρύπους από την επιδερμίδα, αφαιρεί τις εκκρίσεις της και προσφέρει λάμψη και ζωντάνια.