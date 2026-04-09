Για επιδερμίδα λεία σαν μωρού

Αν θέλεις να αποκτήσεις επιδερμίδα λεία κι απαλή σαν μωρού, μία είναι η προσθήκη που πρέπει να κάνεις στη ρουτίνα σου κι αυτή δεν είναι άλλη από μία κρέμα με οξέα φρούτων. Γνωστά και ως AHA, πρόκειται για φυσικά συστατικά που προέρχονται από φρούτα όπως το λεμόνι, το πορτοκάλι, το μήλο ή από γαλακτικά προϊόντα, όπως το γάλα. Η κύρια λειτουργία τους είναι η απαλή απολέπιση. Πιο συγκεκριμένα, απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος και ενισχύουν την ανανέωση των κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο, το δέρμα γίνεται πιο λείο, φωτεινό και ελαστικό, ενώ οι λεπτές γραμμές, οι δυσχρωμίες και οι ατέλειες μειώνονται. Ποια είναι η καλύτερη κρέμα με οξέα φρούτων όμως; Μερικές από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές βρίσκονται παρακάτω:

Ποια είναι η καλύτερη κρέμα με οξέα φρούτων; 3+1 επιλογές για να διαλέξεις

AHA Smoothing Cream, Juliette Armand

Αυτή η κρέμα με AHA (γαλακτικό, γλυκολικό και μαντελικό οξύ) συνδυάζει ήπια χημική απολέπιση με ανανέωση, ενυδάτωση, σύσφιξη, λείανση και λάμψη της επιδερμίδας.

Vinoperfect Dark Spot Night Cream, Caudalie

Η σύνθεση της Vinoperfect Dark Spot Correcting Glycolic Night Cream είναι πλούσια σε γλυκολικό οξύ, ένζυμα παπάγιας και Βινιφερίνη, κι έτσι διορθώνει τις κηλίδες και δρα σαν ήπια απολέπιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποκαλύπτοντας μια φρέσκια και φωτεινή επιδερμίδα στο πρωινό ξύπνημα.

Volpaderm AHA Cream, Frezyderm

Αυτή η κρέμα προσώπου με οξέα φρούτων απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και ταυτόχρονα τη θρέφει και ενισχύει τη φυσιολογική ανανέωση των κυττάρων, χαρίζοντάς της ολοκληρωμένη περιποίηση. Έτσι, η επιδερμίδα είναι και φαίνεται υγιής, φρέσκια και λαμπερή.

Gel με Οξέα Φρούτων, Tzimas Cosmetics

Εμπλουτισμένη με οξέα φρούτων, αυτή η κρέμα φρεσκάρει, ενυδατώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, επαναφέροντας τη λάμψη της. Παράλληλα διεγείρει τις αναγεννητικές διεργασίες του δέρματος, απαλύνει τις μικροατέλειες και τις δυσχρωμίες και χαρίζει φωτεινότητα και στιλπνότητα.