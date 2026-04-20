Οι αρωματικές δημιουργίες που αξίζουν μια θέση στο boudoir σου τώρα την άνοιξη

Γλυκά αλλά όχι αθώα, βαθιά αλλά όχι βαριά, τα αρώματα με μέλι αγκαλιάζουν το δέρμα σαν απαλό φως. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και την πολυτέλεια, ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη σαγήνη.

Αν και δεν αποτελεί πολύ συχνή νότα, το μέλι παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον στον κόσμο της αρωματοποιίας. Μπορεί να γίνει απαλό και παρηγορητικό, σχεδόν βελούδινο, ή να αποκτήσει μια πιο γήινη, ρουστίκ διάσταση. Άλλοτε στάζει σαν σιρόπι γεμάτο γλυκύτητα και άλλοτε ανθίζει με λουλουδένιες και φρουτώδεις νότες. Κοινός παρονομαστής; Μια αίσθηση γοητείας που δεν περνά απαρατήρητη, ένα αόρατο ίχνος που σε ακολουθεί και τραβά τα βλέμματα, όπως το μέλι προσελκύει τις μέλισσες.

Ακολουθούν πέντε μοναδικά αρωμάτα με μέλι, που αποτυπώνουν την ωμή, φωτεινή ομορφιά της φυσής και θυμίζουν πρωινό στην ανθισμένη εξοχή:

Άρωμα με μέλι: 5 κορυφαίες επιλογές

Bee My Honey Eau de Toilette, Apivita

Λουλουδένιο και φρέσκο, το Bee My Honey Eau de Toilette συνδυάζει νότες από εσπεριδοειδή, δεντρολίβανο, γιασεμί, λεβάντα, μέλι, μόσχο και πατσουλί.

Daisy Eau So Intense, Marc Jacobs

Στην αρχή, ζωντανεύει η φράουλα, η οποία εντείνεται χάρη στο αχλάδι και το περγαμόντο εσπεριδοειδών. Σύντομα, την εμφάνισή του κάνει η ντελικάτη μυρωδιά του μελιού και μια πινελιά λευκών ανθών γιασεμιού. Στις νότες βάσης, στις οποίες το άρωμα οφείλει την ύπαρξη και τη μακρά διάρκειά του, επικρατούν οι νότες από βρύα με μια δόση βανίλιας και αμιγείς νότες μόσχου και βενζόης.

Volutes Eau de Parfum, Diptyque

Η ανάμειξη του καπνού με την αύρα της θάλασσας γίνεται ανάμνηση και κλείνεται μέσα στο μπουκάλι, όπου συνυπάρχουν το μέλι, τα αποξηραμένα φρούτα, το μύρο και το ροζ και μαύρο πιπέρι.

Nectarine Blossom & Honey Cologne, Jo Malone London

Δροσερό και γλυκό, αυτό το φρουτώδες άρωμα συνδυάζει νότες από ώριμο νεκταρίνι, μέλι, φύλλα κλημεντίνης και δροσερό σορμπέ ροδάκινο.

Forbidden Games Eau de Parfum, Kilian Paris

Στην κορυφή κυριαρχούν τα εσπεριδοειδή, όπως το περγαμόντο και το μανταρίνι. Στην καρδιά , πέταλα από τριαντάφυλλα δίνουν έναν άλλο χαρακτήρα ενώ το άρωμα κλείνει με μία γενναιόδωρη δόση από βανίλια, μέλι και ένα αποκλειστικό μόριο από πατσουλί, το Akigalawood.