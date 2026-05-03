Οι κινήσεις που απαλύνουν τις γραμμές σε λαιμό, ρινοπαρειακές και μάτια

Το μασάζ προσώπου δεν είναι απλά ένα χαλαρωτικό ritual. Στην πραγματικότητα, μπορεί να λειτουργήσει και αντιγηραντικά, ενεργοποιώντας τη μικροκυκλοφορία, βοηθώντας στην καλύτερη οξυγόνωση των κυττάρων και ενισχύοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Με απαλές, στοχευμένες κινήσεις, μπορεί να συμβάλει στη λείανση των λεπτών γραμμών, στη μείωση της έντασης στους μυς του προσώπου και στην επίτευξη μιας πιο «γεμάτης», ξεκούραστης όψης. Παράλληλα, διευκολύνει τη διείσδυση των προϊόντων περιποίησης, κάνοντας τη ρουτίνα σου πιο αποτελεσματική. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο μασάζ προσώπου για ρυτίδες;

Πώς να κάνεις μασάζ προσώπου για ρυτίδες

Σε καθαρό πρόσωπο, εφάρμοσε ένα έλαιο ή έναν πλούσιο ορό, ώστε τα δάχτυλά σου να γλιστρούν εύκολα χωρίς να «τραβούν» το δέρμα. Με απαλές, ανοδικές κινήσεις, δούλεψε από τη βάση του λαιμού προς το σαγόνι, έτσι ώστε να βοηθήσεις με τη λεμφική αποσυμφόρηση.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε τους αντίχειρες κάτω από το πηγούνι και με τα υπόλοιπα δάχτυλα «αγκάλιασε» το σαγόνι. Κάνε ανοδικές κινήσεις προς τα αφτιά, επαναλαμβάνοντας 5-10 φορές, έτσι ώστε να βοηθήσεις με τη μείωση της χαλάρωσης.

Με τις άκρες των δαχτύλων σου, κάνε κυκλικές, ανοδικές κινήσεις από τη μύτη προς τα ζυγωματικά και τους κροτάφους. Αυτή η κίνηση ενισχύει τον όγκο και «γεμίζει» οπτικά την περιοχή.

Έπειτα, τοποθέτησε τα δάχτυλα στις γραμμές δίπλα από τη μύτη και κάνε μικρές ανοδικές πιέσεις προς τα πάνω. Δούλεψε απαλά αλλά σταθερά για να χαλαρώσει η ένταση της περιοχής. Με τον παράμεσο, κάνε ταμποναριστές κινήσεις κάτω από τα μάτια και έπειτα απαλές κυκλικές στη γύρω περιοχή, έτσι ώστε να βοηθήσεις με την αντιμετώπιση των λεπτών γραμμών και του οιδήματος.

Τοποθέτησε τα δάχτυλα στο κέντρο του μετώπου και κάνε κινήσεις προς τα έξω, σαν να «ανοίγεις» το δέρμα. Για τις κάθετες γραμμές ανάμεσα στα φρύδια, κάνε μικρές ανοδικές πιέσεις. Ολοκλήρωσε με απαλές πιέσεις στους κροτάφους και βαθιές αναπνοές, έτσι ώστε να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο όλοι οι μύες του προσώπου.

Editor's Tip: Ακολούθησε αυτήν τη ρουτίνα 3-4 φορές την εβδομάδα, για 5-10 λεπτά. Με συνέπεια, θα δεις την επιδερμίδα σου να δείχνει πιο λεία, φωτεινή και ξεκούραστη.

