Τι πρέπει να κάνεις για να δεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Δύσκολα θα βρεις ρουτίνα περιποίησης που που να μην περιλαμβάνει έστω ένα serum προσώπου. Σε αντίθεση με τις πιο βαριές κρέμες, τα serum περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις δραστικών συστατικών και απορροφώνται πιο εύκολα, προσφέροντας πιο στοχευμένα αποτελέσματα, γεγονός που τα έχει καθιερώσει ως βασικό βήμα σε κάθε skincare routine. Τι είναι όμως ακριβώς και πώς χρησιμοποιείται το serum προσώπου έτσι ώστε να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα;

Τι είναι το serum προσώπου

Το serum προσώπου είναι ένα καλλυντικό προϊόν με υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών, σχεδιασμένο να διεισδύει σε βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Σε αντίθεση με τις κρέμες, έχει πιο ελαφριά υφή και απορροφάται γρήγορα, επιτρέποντας στα ενεργά του στοιχεία να δράσουν πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι serum, ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας, όπως ενυδατικά, αντιγηραντικά, λευκαντικά ή καταπραϋντικά, καθιστώντας το ένα ευέλικτο και στοχευμένο προϊόν περιποίησης.

Πώς χρησιμοποιείται το serum προσώπου;

Για να χρησιμοποιηθεί σωστά το serum προσώπου, είναι σημαντικό να ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης. Αρχικά, το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό, γι’ αυτό προηγείται πάντα ο σχολαστικός καθαρισμός με ένα ήπιο καθαριστικό προϊόν που απομακρύνει ρύπους, λιπαρότητα και μακιγιάζ. Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί ένα τόνερ, το οποίο βοηθά στην εξισορρόπηση του pH της επιδερμίδας και την προετοιμάζει για την καλύτερη απορρόφηση του σέρουμ. Το serum εφαρμόζεται σε νωπή συνήθως επιδερμίδα (εκτός αν πρόκειται για ρετινόλη) σε ποσότητα, ίση με 3-4 στογόνες, οι οποίες απλώνονται σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό, με ταμποναριστές κινήσεις ή ελαφρύ μασάζ. Στη συνέχεια, απαραίτητη θεωρείται η εφαρμογή μιας ενυδατικής κρέμας, η οποία «θα κλειδώσει» την υγρασία.

Το serum προσώπου μπορεί να χρησιμοποιείται μία ή δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος και τις οδηγίες του προϊόντος. Το πρωί, καλό είναι να συνδυάζεται με αντηλιακή προστασία, καθώς πολλά δραστικά συστατικά, όπως η ρετινόλη, καθιστούν την επιδερμίδα πιο ευαίσθητη στον ήλιο.