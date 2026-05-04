Τα προϊόντα που δεν γίνεται να λείπουν από το νεσεσέρ σου την άνοιξη και το καλοκαίρι

Η ανάγκη προστασίας της επιδερμίδας από την ηλιακή ακτινοβολία είναι αδιαπραγμάτευτη. Τι γίνεται όμως όταν θέλεις να τη συνδυάσεις με κάλυψη και ματ αποτέλεσμα; Τότε είναι που στο παιχνίδι μπαίνει η αντηλιακή πούδρα -όχι ως βασική προστασία, αλλά ως εύκολος τρόπος να ανανεώνεις το SPF μέσα στη μέρα χωρίς να χαλάς το μακιγιάζ σου.

Τι εννοούμε: Οι αντηλιακές πούδρες ναι μεν προστατεύουν την επιδερμίδα από τις ακτίνες UVA και UVB, ωστόσο δεν αντικαθιστούν την εφαρμογή της αντηλιακής κρέμας το πρωί. Λειτουργούν συμπληρωματικά, ανανεώνοντας την αντηλιακή προστασία μέσα στη μέρα, αλλά και βοηθώντας με την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, των πανάδων και των κηλίδων, αφού συχνά περιέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Ε, C και αντιοξειδωτικά.

Μπορείς να τις έχεις μαζί σου στην τσάντα σου για να φρεσκάρεις το αντηλιακό σου μέσα στη μέρα, να μειώσεις τη γυαλάδα, να σετάρεις το μακιγιάζ σου και να χαρίσεις έναν πιο ομοιόμορφο τόνο στο πρόσωπό σου. Στα plus είναι σίγουρα και η compact και mess free συσκευασίες τους, οι οποίες συχνά περιέχουν built-in πινέλο ή σφουγγαράκι, για γρήγορα touch ups on the go.

Παρακάτω θα βρεις πέντε από τις δικές μας αγαπημένες:

Αντηλιακή πούδρα: 5 κορυφαίες επιλογές

Water Resistant Protective Powder SPF 25, Erre Due-Απόκτησέ την εδώ

Η υψηλής απόδοσης σύνθεση της Water Resistant Protective Powder SPF 25 προσφέρει εξαιρετική εφαρμογή για λείο και ομοιογενές αποτέλεσμα με matte τελείωμα. Τα φίλτρα UVB/UVA που περιέχονται προστατεύουν την επιδερμίδα από τη γήρανση, τις κοκκινίλες και τους ερεθισμούς.

Photo Ageing Protection Compact Powder Spf 30, Radiant-Απόκτησέ την εδώ

Η τεχνολογικά εξελιγμένη φόρμουλα της πούδρας Photo- Ageing Protection SPF 30, χάρη στον συνδυασμό αντηλιακών φίλτρων και βιο κεραμικής ασπίδας προστατεύει την επιδερμίδα από την βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία lipids membrane protection, αποτρέπει από την ξηροδερμία και καταπολέμα τις ρυτίδες, τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες ενώ παράλληλα δίνει τέλεια ματ κάλυψη όλη μέρα.

Expert Sun Protector UV Protective Compact Foundation SPF30, Shiseido-Απόκτησέ την εδώ

Το αδιάβροχο συμπαγές make-up Shiseido UV Protective Compact Foundation SPF 30 προστατεύει την επιδερμίδα από τις ακτίνες UV και τις εξωτερικές επιδράσεις, ενώ καλύπτει εξαιρετικά τον ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας, τους ορατούς πόρους και τις λεπτές γραμμές.

Infinite Bronze Tinted Protection Sunlight - Compact Cream SPF50, Lancaster-Απόκτησέ την εδώ

Η Infinite Bronze Tinted Protection Sunlight Compact Cream SPF50 είναι μια εξαιρετικά ελαφριά, συμπαγής και λαμπερή κρέμα βάσης που εξομαλύνει και δίνει χρώμα στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα λειαίνει ορατά τις ατέλειες χάρη στις υψηλής απόδοσης χρωστικές ουσίες και τις μικρο-πέρλες της.

Sun Protect Mattifying Make-up SPF50, Tecnoskin-Απόκτησέ την εδώ

Αυτό το κρεμώδες αντηλιακό μέικαπ υψηλής προστασίας είναι εμπλουτισμένο με ένα αντιγηραντικό σύμπλεγμα λιποπεπτιδίων που δρα σε κυτταρικό επίπεδο για να προστατεύει το δέρμα και να καθυστερεί τα ορατά σημάδια γήρανσης. Εκτός από την υψηλή αντηλιακή προστασία, αυτό το καινοτόμο compact προσφέρει ματ αποτέλεσμα που διαρκεί, ομοιόμορφο τόνο επιδερμίδας και άψογη κάλυψη που παραμένει ανέπαφη για ώρες.