Πώς να αντιμετωπίσεις την χαλάρωση στα μπράτσα μετά τα 50

Τα tips που θα σε βοηθήσουν να ανακτήσεις τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση

Μετά τα 50, ίσως παρατητήσες ότι το δέρμα και οι μύες στα μπράτσα σου χάνουν τη σφριγηλότητά τους. Είναι εκνευριστικό και αποκαρδιωτικό, το ξέρουμε. Είναι όμως και απολύτως φυσιολογικό, αφού η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, δύο πρωτεϊνών που διατηρούν το δέρμα σφριγηλό και ελαστικό, μειώνεται σταδιακά. Παράλληλα, η μυϊκή μάζα αρχίζει να φθίνει, μια διαδικασία γνωστή ως σαρκοπενία. Οι ορμονικές αλλαγές, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα και οι διακυμάνσεις του σωματικού βάρους μπορούν επίσης να επιταχύνουν τη χαλάρωση στα μπράτσα. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν τρόποι να την αντιμετωπίσεις. Απλά ακολούθησε τα παρακάτω tips:

Πώς να μειώσεις τη χαλάρωση στα μπράτσα

Κάνε ασκήσεις ενδυνάμωσης

Η συστηματική άσκηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη χαλάρωση. Βυθίσεις σε καρέκλα, εκτάσεις τρικεφάλων με αλτήρες και πιέσεις χεριών είναι μερικές από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις για σημαντική βελτίωση στους τρικεφάλους. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γυμναστήριο. Δύο έως τρεις προπονήσεις την εβδομάδα αρκούν για να δεις σταδιακά αποτελέσματα.

Αύξησε την πρόσληψη πρωτεΐνης

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Φρόντισε λοιπόν να καταναλώνεις τροφές όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αβγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια και ξηρούς καρπούς, που θα βοηθήσουν στη διατήρηση πιο σφιχτών και δυνατών μπράτσων.

Διατήρησε σταθερό σωματικό βάρος

Οι συχνές αυξομειώσεις βάρους μπορούν να επιβαρύνουν το δέρμα και να ενισχύσουν τη χαλάρωση. Όταν το σώμα χάνει και ξαναπαίρνει κιλά επανειλημμένα, οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης καταπονούνται. Η διατήρηση ενός σταθερού και υγιούς βάρους συμβάλλει κατά συνέπεια στη διατήρηση μιας καλύτερης εμφάνισης του δέρματος και των ιστών.

Επίλεξε "έξυπνα" skincare προϊόντα

Ένα καλά ενυδατωμένο δέρμα δείχνει πάντα πιο υγιές και ελαστικό. Αντί για μία απλή ενυδατική κρέμα, προτίμησε μια συσφιγκτική κρέμα με ρετινόλη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και αντιοξειδωτικές βιταμίνες, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας και θα την κάνει να δείχνει πιο σφριγηλή. Αν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την άσκηση ή να εξαλείψουν πλήρως τη χαλάρωση, αυτές οι κρέμες αποτελούν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης.

Μην αμελείς την αερόβια άσκηση

Όταν μειώνεται το περιττό λίπος και βελτιώνεται η φυσική κατάσταση, τα μπράτσα συχνά αποκτούν πιο τονισμένη εικόνα. Δοκίμασε λοιπόν να εντάξεις στην καθημερινότητά σου το περπάτημα, το ποδήλατο, την κολύμβηση ή ακόμα και τον χορό, έτσι ώστε να βοηθήσεις με τη συνολική διαχείριση του σωματικού λίπους και τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Μην ξεχνάς την προστασία από τον ήλιο

Η υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος και τη διάσπαση του κολλαγόνου. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζεις σε καθημερινή βάση το αντηλιακό σου, όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στα χέρια και τα μπράτσα, για να βοηθήσεις στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Δοκίμασε εξειδικευμένες θεραπείες

Σήμερα υπάρχουν μη επεμβατικές και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, όπως οι ραδιοσυχνότητες, οι υπέρηχοι υψηλής έντασης και οι θεραπείες που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη σφριγηλότητα του δέρματος. Σε περιπτώσεις σημαντικής χαλάρωσης βέβαια, η λύση είναι η βραχιονοπλαστική (χειρουργική ανόρθωση των μπράτσων), η οποία μπορεί να προσφέρει πιο θεαματικά και μόνιμα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλεύσου το γιατρό σου πριν πάρεις "τη μεγάλη απόφαση".